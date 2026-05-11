El Mallorca llega al límite físico en el peor momento

La situación física del Mallorca está llegando al límite a falta de tres jornadas. El equipo está fundido y cada partido algún jugador pide el cambio porque no puede continuar con el ritmo. Mateu Morey, Mojica y Pablo Torre levantaron el brazo para que les sustituyeran en la segunda parte este domingo en el empate contra el Villarreal porque estaban agotados.

Sin Samu Costa el miércoles

No es una situación puntual, sino que es muy recurrente esta temporada. A los futbolistas les cuesta completar los 90 minutos y, salvo excepciones como Samu Costa– que para colmo no jugará en Getafe este miércoles por acumulación de amarillas–, en los minutos finales no aprietan lo necesario. Y no por falta de actitud. Se vio ayer, pero en casa también pasó contra el Valencia hace tres semanas.

El calor afectó porque se jugó a las 14 horas y seguramente también perjudicó, pero solo sirve como excusa para tapar el problema de fondo: la mala situación física.

Preocupa porque en los siguientes siete días el Mallorca disputa dos partidos claves para la salvación. El tiempo para descansar es escaso y, el único futbolista que acumula kilómetros como si de un atleta se tratara, está sancionado.

Tres cambios por lesión

El cambio de Mateu Morey entraba dentro de lo comprensible porque, desde febrero contra el Barcelona, no salía de inicio. Sin embargo, la situación del centrocampista cántabro es más llamativa porque tiene ritmo de competición, pero el físico no le da para completar ningún partido.

Desde la llegada de Martín Demichelis al Mallorca ha sido titular en los nueve partidos que ha dirigido el técnico argentino, aunque en todos ha sido sustituido. Durante la hora de partido baja el nivel físico. El encuentro en el que llegó más lejos fue contra el Valencia: el 85.

Mojica, duda contra el Getafe

Un caso distinto es el de Johan Mojica, que será duda contra el Getafe. Suele completar los partidos y, si es reemplazado, es por decisión técnica. Pidió el cambio, aunque parece que se quedó en un susto. Lo sustituyó Toni Lato que, después de un choque en su primera acción del encuentro, también se quejó de una molestia, pero finalizó el encuentro.

El técnico argentino sorprendió al no agotar los cambios porque otros futbolistas como Mascarell, Muriqi, Luvumbo y Sergi Darder también llegaron al límite. Quedan tres encuentros y la solución, si existe, no es sencilla.