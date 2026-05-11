El Mallorca ya conoce su horario de la última jornada de Liga ante el Oviedo

El Real Mallorca ya sabe cuándo jugará ante el Oviedo en la jornada que cerrará LaLiga. Los bermellones se medirán en Son Moix al conjunto asturiano en un duelo que puede resultar decisivo en la lucha por la salvación en función de los resultados que coseche esta semana en las visitas al Getafe y el Levante. Será fundamental que el conjunto balear llegue al choque ante los carbayones dependiendo de sí mismo.

Los de Demichelis recibirán a un equipo que, salvo milagro, estará descendido. El partido se jugará el sábado 23 de mayo a las 21:00 horas. LaLiga, al igual que con la jornada 37, ha unificado todos los horarios. Tan solo el Villarreal-Atlético de Madrid, en el que tan solo habrá en juego una posible lucha por la tercera plaza, se jugará en domingo.

Sin embargo, en el caso de que el Mallorca llegue salvado, el horario se modificaría. El encuentro ante el Oviedo, además, es el único de los tres que quedan que los baleares disputarán en Son Moix. Es por ello que Demichelis pidió tras el empate ante el Villarreal que los mallorquinistas acudan a una cita que podría decidir el presente y futuro del club: "El 23 de mayo tienen que venir todos los mallorquines. Hoy nos dieron un buen recibimiento".