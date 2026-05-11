Los abonados del Mallorca ya pueden comprar sus entradas para el España-Inglaterra

Son Moix acogerá el próximo viernes 5 de junio, a las 21:00 horas, una de sus citas más especiales: el partido entre España e Inglaterra femenino, correspondiente a los Women’s European Qualifiers. Un partido de máximo nivel internacional entre las vigentes campeonas del mundo y Europa que se disputará en la casa del Real Mallorca.

Con motivo de este encuentro, el clun bermellón ha lanzado una preventa exlusiva para sus abonados que comienza este lunes, desde 12:00 horas, hasta el miércoles 13 de mayo a la misma hora. A partir de ese momento, la venta quedará abierta al público general.

Durante el proceso de compra, los abonados deberán introducir su número de socio y los cuatro últimos caracteres del DNI (tres cifras y letra) para acceder a la preventa. Además, podrán beneficiarse también de un 25% de descuento hasta el 24 de mayo en las zonas Fondo Norte, Fondo Sur y Grada Este. El límite de entradas por carnet es de cuatro.

Los tickets pueden adquirirse a través de la página de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El choque, además, contará con un marcado protagonismo mallorquín sobre el césped. Cata Coll, Mariona Caldentey, Patri Guijarro y Lucía Corrales forman parte del combinado nacional.