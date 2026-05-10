Raíllo quiere forzar para conseguir la salvación con el Mallorca: "Mi objetivo es volver para los dos últimos partidos"

Llega una buena noticia para el Mallorca: Raíllo quiere forzar para estar disponible en las dos últimas jornadas de Liga. El capitán del equipo desea ayudar para conseguir el objetivo de la salvación y, tras recuperarse a marchas forzadas de la operación en el tobillo en abril, busca llegar el importante duelo contra el Levante el próximo domingo en el Ciutat de València.

El central cordobés ha sido muy claro en declaraciones a Movistar en Son Moix antes del partido contra el Villarreal: "Estoy bastante bien. Tenía que pasar por quirófano. Mi objetivo es volver para los dos últimos partidos. Ya veremos si llego o no. Puede que sea forzado y, si no, estaré en condiciones para la próxima temporada".

"Estos son los partidos que gusta jugar"

Raíllo quiere forzar porque el Mallorca se está jugando la permanencia en una de las temporadas en que se necesitará más puntuación: "Estoy en la recta final de la recuperación y está claro que estos partidos siempre gusta jugarlos cuando el equipo está en la situación que está".

Sobre la salvación, el central cordobés asegura que está siendo una liga diferente: "La situación del descenso es atípica. Hay muchos equipos implicados. Ganas un partido y el de abajo también lo hace. No te puedes relajar porque quedan jornadas y va a ser complicado".

Demichelis da con la tecla

Y, de la llegada de Demichelis al Mallorca, admite que su mano se está notando: "Desde que ha llegado, ha dado con la tecla a la hora de generar ocasiones, estamos más fuertes defensivamente y todo en general es positivo".