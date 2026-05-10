Futbol | Primera Divisió
Opinió | Encara queden tres finals
Tenint en compte el rival i les circumstàncies del partit, el punt sumat davant el Vila-real es pot considerar valuós. Tot i això, aquesta vegada l’equip de Marcelino no ha estat superior que el Mallorca i s’envà de Son Moix amb un empat que ben bé podria haver acabat en victòria mallorquinista.
Els de Martin Demichelis ho varen intentar fins al final. A la primera part, tengueren la col·laboració involuntària d’Arnau Tenas, mentre que a la segona el porter dels groguets es convertí en el millor del matx. El català va salvar tres ocasions claríssimes amb rematades de Muriqi i Jan Virgili que ja feien olor de gol. I és precisament per això que existeixen els grans porters: per aparèixer en els moments determinants.
Observant la classificació, el Vila-real és superior al Mallorca. Ara bé, damunt la gespa de Son Moix aquesta diferència gairebé no es va notar. Malgrat les rotacions, el conjunt visitant no va imposar la seva qualitat perquè els mallorquinistes competiren al límit de les seves possibilitats i tornaren a fer una despesa física enorme.
Cada jornada es fa més evident que alguns futbolistes arriben molt justos al tram final dels partits. És el cas de Pablo Torre, que una vegada més va haver de ser substituït després d’una hora llarga de joc amb clars signes d’esgotament. El migcampista no va lluir tant com en altres jornades, encara que el desgast va ser generalitzat i ningú no pot retreure manca de dedicació a l’equip.
Demichelis va posar damunt la gespa tot el que tenia disponible, fins al punt de fer debutar el jove Calatayud. Per això, la gran decepció és únicament el resultat. El Mallorca haurà d’afrontar ara tres autèntiques finals per assegurar-se la continuïtat a la Primera Divisió.
Empatar contra un equip de Champions no es pot considerar un mal resultat, però es compliquen les aspiracions mallorquinistes. En tot cas, l’equip depèn de si mateix per aconseguir l’objectiu. Veurem com respon dimecres a Getafe amb l’absència sensible de Samu Costa.
Suscríbete para seguir leyendo
- De la bronca al triunfo: así cambió el Mallorca de Demichelis en Girona
- Más lesiones en el Mallorca: Zito Luvumbo apunta a estar entre tres semanas y un mes de baja
- El Mallorca sobrevive en Montilivi a los fantasmas del pasado
- Demichelis busca otro lateral para recibir al Villarreal
- Un Muriqi histórico guía al Mallorca fuera del descenso
- El Mallorca busca socio para Muriqi ante el Valencia
- Ganar no basta: el Mallorca sigue en riesgo
- El Mallorca de Martín Demichelis: un equipo de autor