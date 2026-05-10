Muriqi: «Sabe a poco, pero si no puedes ganar, no hay que perder»

Vedat Muriqi reconoció tras el empate del Mallorca ante el Villarreal (1-1) que el punto sabe a poco, aunque también valoró la reacción del equipo después de empezar perdiendo ante un rival instalado en la zona alta de la clasificación.

«Estamos en la última racha de la temporada, faltan tres partidos y sabiendo que era el penúltimo en nuestra casa, aunque ellos tengan un equipazo, esperaba mucho más, una victoria», explicó el delantero kosovar al término del encuentro.

El atacante bermellón admitió la decepción por no haber podido brindar un triunfo a la afición, pero puso en valor el punto conseguido ante un Villarreal ya clasificado para la Champions. «Ya no hay vuelta atrás. Contra un Villarreal que ya está en puesto de Champions, que es tercero en la Liga, con peloteros y un equipo muy bueno, sacar un punto después de empezar perdiendo me alegra un poco», señaló.

Muriqi insistió en que, a estas alturas de la temporada, cada punto tiene importancia para un Mallorca que sigue peleando por cerrar la permanencia. «Es siempre así en el fútbol: si no puedes ganar, no hay que perder. Cada punto suma y es muy importante para nosotros», afirmó.

Agradecido a la afición

Muriqi también tuvo palabras de agradecimiento para la afición de Son Moix, que les dio un gran recibiiento antes de partido y que volvió a empujar al equipo durante todo el encuentro. «Aquí siempre nos apoyan. Ahora es una pena que juguemos dos partidos seguidos fuera de casa, pero espero que podamos sacar dos victorias seguidas, seguir en la Liga y, en la última jornada, jugar aquí delante de nuestra afición y darle una alegría a esta gente, que se lo merece mucho», afirmó.

Sobre los problemas físicos que condicionaron al equipo durante el encuentro, con varios cambios obligados, Muriqi apuntó: «Pablo creo que ha salido por calambres y los otros no lo sé. Puede ser deshidratación, hacía mucho calor, el campo estaba seco y es complicado jugar así. Me están quemando los pies ahora mismo», comentó.

El kosovar apeló al cuidado individual y a la recuperación para afrontar los últimos partidos de la temporada. «Hay que descansar bien, comer bien y prepararnos para otras guerras», concluyó.