El Mallorca se queda a medias ante el Villarreal

No ha sido por falta de fe o insistencia. Pero el Mallorca no ha podido pasar del empate ante el Villarreal (1-1) en Son Moix. El conjunto bermellón ha demostrado quién necesitaba los puntos, pero no ha sido suficiente. Los ‘groguets’ se habían adelantado en el marcador sin apenas haber creado peligro, con un penalti cometido por Mateu Morey. Arnau Tenas le ha regalado el empate a Muriqi al filo del descanso, pero después se ha resarcido siendo el mejor de los visitantes en el segundo tiempo.

Tocará seguir sufriendo y haciendo números con la calculadora. El punto no es malo, deja a los mallorquinistas dos por encima del descenso, que lo marca el Alavés con 37. Pero el triunfo hubiese sido una bendición para un equipo que en toda la temporada no ha logrado sacarle más de un partido de ventaja a la zona roja. Tocará ir a Getafe a ganar, tal y como han hecho los de Demichelis en todos los partidos desde que llegó el técnico. Aunque habrá que ver también cómo llegan los futbolistas. Los cambios han vuelto a ser por un tema más físico que táctico y, además, Samu Costa ha visto la quinta tarjeta y no podrá estar en El Coliseum.

Demichelis ha presentado el once que se esperaba, con Mateu en el lateral derecho y Luvumbo acompañando a Muriqi en la doble punta. Marcelino, por su parte, ha optado por algunas rotaciones, con hasta ocho cambios respecto a la alineación del último partido y dejando en el banquillo a hombres importantes como Moleiro, Pepe o Gerard Moreno.

El dominio durante los primeros compases había sido para los bermellones, pero el Villarreal se había adelantado en el marcador con entre poco y nada. Ha salido sin escatimar el conjunto balear, presionando alto como ya acostumbra y jugando en campo contrario ante un Villarreal al que le costaba salir.

La primera gran ocasión clara ha llegado pasado el cuarto de hora, con un remate de cabeza de Luvumbo a un buen centro de Samu Costa desde la derecha. La única vez en la que los ‘groguets’ han podido salir rápido al contragolpe antes de su gol ha sido después de un error de Mojica. El colombiano no ha estado contundente en un balón dividido en el centro del campo que le ha llegado a Buchanan en una situación ventajosa, pero el extremo ha decidido mal con un tiro cruzado que se ha ido desviado.

Los de Demichelis seguían empujando, con un activo Luvumbo haciendo daño cayendo a las bandas. El angoleño le ha puesto primero un buen balón a Muriqi, pero Renato Veiga ha taponado el remate del kosovar en el área pequeña. Y, posteriormente, el futbolista cedido por el Cagliari ha estado a punto de provocar un penalti, pero Cardona ha tenido suerte cometiendo la falta justo antes de que el atacante pisara la línea del área.

La pena máxima iba a llegar en el otro costado tras una jugada a balón parado. Cardona ha rematado solo en el segundo palo y su cabezazo se ha estrellado en la mano de Mateu Morey. Penalti claro que García Verdura ha tenido que señalar con la ayuda del VAR. Son Moix ha llegado a celebrar la parada de Leo Román al disparo de Ayoze Pérez desde los once metros, pero la pelota le ha pasado por debajo del brazo al ibicenco y el Villarreal ha golpeado primero.

Tras el tanto, los ‘groguets’ han hecho más daño al contraataque ante un Mallorca al que el gol le había dejado un poco K.O. Hasta en dos ocasiones ha intentado Cardona dar un pase de la muerte para poner el 0-2, pero, por suerte para los bermellones, ninguna de las dos jugadas ha encontrado rematador.

Y cuando el descanso ya asomaba, ha llegado un golpe de suerte. Quizá ha sido fruto de dos palomas blancas que justo habían sobrevolado el estadio cinco minutos antes lo que ha causado un error clamoroso de Arnau Tenas. Muriqi, quién si no, lo ha aprovechado para poner el 1-1 y llegar al entretiempo con el empate. Gol psicológico.

La segunda parte ha comenzado con el mismo guion con el que lo había hecho la primera: el Mallorca apretando y yendo a por el segundo. Seguía siendo protagonista y causando peligro Luvumbo cayendo a los costados, especialmente en el izquierdo. Pablo Torre lo probaba también con un buen tiro lejano que ha sacado Arnau Tenas cuando el balón le ha botado justo delante.

Al cuarto de hora llegaban las primeras modificaciones. En el Mallorca ha sido obligada: Mojica, lesionado, se marchaba por Toni Lato. En el Villarreal, Marcelino introducía pólvora con Moleiro, Pepe, Gerard Moreno y Mikautadze. Seguían apretando los bermellones, que han rozado el segundo tras un centro de Muriqi en el área pequeña que sacaba in extremis la defensa del Submarino Amarillo. En los banquillos, continuaba el carrusel de cambios, con Virgili y el debutante Miguel Calatayud en el lateral derecho. Y proseguía también el asedio del Mallorca.

Arnau Tenas ha enmendado su error en el 1-1 con un paradón a Muriqi, sacando una mano espectacular al disparo raso del kosovar tras un error en la salida de los de Marcelino. Restaban 15 minutos y el cuadro balear no se conformaba con el punto. Demichelis gastaba las ventanas de modificaciones, metiendo a David López por un fundido Pablo Torre, que pedía el cambio.

Muriqi lo seguía intentando, esta vez con un cabezazo tras un córner botado por Darder, pero el guardameta le negaba el gol de nuevo con una gran palomita. Con más corazón que cabeza, los bermellones no han dejado de insistir, pero no ha habido premio. Bien es cierto que el Villarreal ha podido ganarlo aprovechando algunos errores al contraataque, pero el que más lo ha querido ha sido el Mallorca. Jan Virgili, de falta, ha estado a punto de marcar el gol que hubiera desatado la locura en Son Moix en la última del partido, pero Arnau ha evitado de nuevo el 2-1 y no ha habido tiempo para más.