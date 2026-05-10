El Mallorca se encomienda a Son Moix para alejarse del abismo

Una final tras otra. Así afronta el Real Mallorca este tramo decisivo de la temporada. La de hoy ante el Villarreal en Son Moix (14:00 horas/ Movistar) no es menos importante que la del pasado viernes contra el Girona. La victoria ante el conjunto catalán fue un soplo de aire fresco para los bermellones, pero los resultados de los rivales directos obligan a no bajar la guardia.

No será un partido sencillo ni en el que el contrario vaya a dejarse llevar. El Villarreal confirmó la semana pasada su clasificación matemática a la Champions League y desde el entorno ‘groguet’ tienen muy claro que quieren amarrar la tercera plaza que ostentan. El Submarino Amarillo, a diferencia de otros equipos que ya tienen todo el trabajo hecho, no está bajando el pie del acelerador, al menos por el momento. Su triunfo ante el Levante en la última jornada por 5-1 es el mejor ejemplo de ello.

El Mallorca llega a la cita siendo conocedor de lo que han hecho varios equipos de la zona baja que ayer se enfrentaron entre ellos: Elche y Alavés firmaron tablas en el Martínez Valero, un resultado que puede ser positivo para los intereses de los bermellones; y el Sevilla remontó ante el Espanyol, lo que hace que los hispalenses superen momentáneamente a los baleares, pero deja muy tocado anímicamente a los ‘pericos’.

La principal duda en el once de los de Demichelis la resolvió ayer el propio entrenador: Mateu Morey será el encargado de sustituir a Pablo Maffeo, sancionado por acumulación de tarjetas. En cuanto al resto, la única modificación que se espera es la de Luvumbo, totalmente recuperado ya de su lesión, en detrimento de Kalumba, que se une a la enfermería junto a Raíllo, Mateo Joseph y Bergström.

En lo que respecta al Villarreal, es muy probable que Marcelino mantenga su decisión de los últimos partidos a domicilio, en los que ha introducido varios cambios en el once titular, por lo que jugadores como Pape Gueye, Gerard Moreno o Pepe, podrían tener descanso.

En el capítulo de ausencias, siguen fuera los lesionados Juan Foyth y Logan Costa, de larga duración el defensa argentino y con molestias físicas el segundo.

El conjunto bermellón debe seguir mostrando esa versión sólida en casa para sumar los tres puntos e irse hasta los 41 y dejar el descenso, que lo marca el Alavés, a cuatro. Llegar a esta cifra no asegura ni mucho menos la permanencia, pero sí que convertiría el choque del próximo miércoles en Getafe en un matchball para lograr la salvación de forma virtual.

Son Moix tendrá que ser uno más para empujar a los suyos hacia un triunfo que se antoja vital para evitar más sufrimiento y dejar de estar mirando constantemente la calculadora. El Mallorca depende de sí mismo y no hay que mirar más allá.