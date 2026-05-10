Demichelis, sobre la salvación del Mallorca: "Va a depender de nosotros"

El nerviosismo que tiene la afición del Mallorca no lo tiene Martín Demichelis. Está confiado en que conseguirá el objetivo de la permanencia y su calma es el fiel reflejo de cómo su idea de juego ha calado entre los futbolistas que, día a día, van a más aunque este domingo se marchan con un punto después de empatar en Son Moix contra el Villarreal. "Competimos bien. En todo momento buscamos la victoria. Si lo hacemos así, hay que estar tranquilo", asegura el técnico bermellón.

Después de acumular ocasiones en la segunda parte, el Mallorca estuvo cerca de marcar el segundo gol y llevarse los tres puntos: "Dominamos. Tuvimos oportunidades para hacer el segundo. Faltó ganar, pero estoy orgulloso de los chicos".

Debut de Miguel Calatayud

La hora del partido, las 14 horas en Mallorca, ha sido un factor que ha contribuido a aumentar el cansacio: "Hacía calor y, a estos ritmos con transiciones rápidas y los jugadores lo sufrían".

Sobre la situación física de Mojica confía en que esté disponible el miércoles y, del debut de Miguel Calatayud, ha tenido buenas palabras para el canterano que ha debutado a un buen nivel: "Le dije que lo disfrutara y que jugara como lo venía haciendo. Merecidamente salió a jugar y lo hizo muy bien".

El siguiente partido es en 72 horas en campo del Getafe con poco tiempo para recuperar por delante: "Hay que ganarle al tiempo y ser profesional en las próximas 72 horas. Vamos a llegar bien porque en lo mental estamos bien".

La permanencia del equipo

En los dos partidos esta semana que el club bermellón tiene a domicilio, Martín Demichelis es muy ambicioso: "No firmo dos empates en los próximos dos encuentros. Quiero competir como hoy y luego con el desarrollo del choque ya diré. Vamos a por la victoria. Somos valientes y arriesgamos con este modelo de juego. Creo que nos favorece y que los futbolistas están felices con esta manera de jugar".

El Mallorca, que forma parte de los equipos que pelean por la salvación, saca tres puntos al descenso: "Va a depender de nosotros. Nos quedan tres partidos donde nos miraremos para hacerlo lo mejor posible. Tenemos que sumar más que los equipos que están en la pelea y el 24 de mayo tienen que venir todos los mallorquines. Hoy nos dieron un buen recibimiento".