La afición del Mallorca, entre la decepción y la confianza: "Ganando tenías media salvación"

La afición del Mallorca se va de Son Moix con un torbellino de emociones después empatar a uno contra el Villarreal. Por una parte, decepcionados por no conseguir la victoria y por la otra, confiados para lograr la salvación. Aunque todos destacan más allá de Muriqi y Samu Costa, el cambio que ha supuesto Martín Demichelis para el equipo: “Es valiente y no le tiembla el pulso”.

La actitud ha cambiado con Demichelis

Durante la segunda parte, el Mallorca ha estado cerca de darle la vuelta al marcador y de ponerse por delante, pero las buenas paradas de Arnau Tenas evitaron el triunfo bermellón. “Hemos tenido el partido para llevarnos los tres puntos. Se nos ha ido en la segunda parte. La situación preocupa porque los de abajo están ganando. A Getafe voy seguro y a Levante, si puedo, también”, cuenta Roberto, que hace 16 años que es abonado.

Josep, que es el socio número siete, se marcha "contento" porque el Mallorca ha cambiado la actitud con Demichelis. "Arrasate era un peix bollit. No tenía nervio", le añade Fernando.

"Estamos preocupados porque estás en la pomada, pero confiados porque hay equipo para hacer al menos cuatro puntos más", finaliza Josep.

El estado físico del Mallorca

Cinco de las últimas personas que abandonan el estadio son Jorge, su padre Efrén, su hijo Sergi y sus amigos Carlos y Toni. "Estamos decepcionados porque pensábamos que íbamos a ganar ante un equipo que no se juega nada. Ha faltado un poco de ambición", opina Jorge Alcolea que, sin embargo, cree en la salvación: "Estoy confiado en las siguientes tres jornadas. Hemos pecado de conformismo, aunque Demichelis es valiente. Ha apostado por Calatayud y no le tiembla el pulso".

"A mí el punto no me parece malo, pero ganando tenías media salvación. Nos obliga a puntuar en Getafe. Acabar con Virgili, Luvumbo y Muriqi demuestra personalidad. Lo malo es que el equipo se ha caído físicamente en la última media hora", finaliza Toni Perelló, que es abonado desde hace 35 años.