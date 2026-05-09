Demichelis, entrenador del Mallorca: «Estamos en una semana límite»

Martín Demichelis ha destacado el buen estado, anímico y físico, de los jugadores, y ha insistido en la necesidad de centrarse solo en su partido en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Villareal. El técnico ha confirmado que Mateu Morey será el sustituto de Pablo Maffeo en el lateral derecho. También ha advertido del potencial del rival, especialmente en las transiciones, y ha recalcado que el Mallorca debe salir a competir con máxima concentración.

Cómo está el equipo

El grupo está bien. Todos los convocados están al 100 % para saltar al campo y competir. Más que del Villarreal, espero mucho más de nosotros. Vamos a jugar en nuestro estadio, donde hemos hecho muy buenos partidos, y tenemos que seguir por esa línea.

Es momento de saber ser lo más inteligentes posible, de interpretar qué demanda la situación, la semana, el partido, las acciones y los momentos del partido. Para eso hablamos mucho y la verdad es que veo muy bien al grupo, así que estoy muy contento y disfrutando del momento.

Nueve días desde el último partido

Ha sido una semana larga. Veníamos de jugar el viernes, siendo los primeros, y ahora nos toca jugar el domingo. Nos vino bien para recuperar, porque había jugadores que venían arrastrando molestias, y también para mejorar a algunos de los que venían más atrasados desde lo físico.

También nos vino bien para convivir. Obviamente, la convivencia cuando se gana, y sobre todo porque fue un golpe importante desde lo anímico para nosotros, fue muy linda.

Para mí el fútbol es eso: poder ir disfrutando del día a día, del camino. Después, mañana son 95 minutos, hay un rival enfrente y la escenografía cambia. Claro que la más bonita es la del día del partido, pero hay que poder disfrutar de esta profesión y que los chicos interpreten que esto pasa rápido. El que está en condiciones de salir a entrenarse tiene que hacerlo al 100 %.

Creo que cada vez lo van interpretando de la mejor forma, con las exigencias que nos toca a nosotros hacerles llegar. El grupo tiene una armonía que me da la sensación de que otra vez vamos a salir a competir muy bien.

El rival, tercero en la Liga. ¿Hubiese preferido otro?

Los equipos de abajo van a seguir ganando. Por eso no era demagogo cuando decía hace tiempo que tenemos que mirarnos a nosotros mismos y seguir por lo mismo.

Está claro que los que miramos fútbol miramos todos los partidos. Algunos mirarán las estadísticas, otros las clasificaciones, otros agarrarán la calculadora. Yo estoy convencido de que hay que seguir mirándose a uno mismo, lo que somos nosotros como equipo, seguir sosteniendo y seguir mejorando.

El primer tiempo del otro día, en una cancha muy difícil, fue maravilloso. Hay que agarrarse mucho más a eso para sentirse cada vez más cerca del objetivo.

Hay que puntuar. ¿Cuántos quedan? ¿12 puntos? Intentemos sacar los 12, empezando por mañana. Hay que estar con todos los sentidos bien atentos, en todos los aspectos, con y sin pelota, porque vamos a enfrentarnos a un muy buen equipo. No es casualidad que se meta por segundo año consecutivo en Champions y que merecidamente esté en tercera posición. Juegan bien. Nosotros estamos en crecimiento y vamos a salir a competir.

El Villarreal, peligroso en las transiciones.

Sí, lo sabemos. Es un equipo que tiene unas transiciones a un nivel de precisión y de velocidad extraordinario. Lo sabemos, lo vimos y lo hablamos.

Después, los chicos están dentro del campo y hay cantidad de aciertos y errores en este deporte. Lo importante, como dice Luis Enrique, no es el error, sino la reacción tras el error.

Nuestra exigencia es lograr llegar a la mentalidad de los chicos, generar una mentalidad para que estén preparados para el error. El error va a aparecer. Hay un gran rival enfrente que también nos va a forzar a equivocarnos. Es importante nuestra reacción cada vez que cometamos un error: sentir que viene la posibilidad de volver a agruparnos, hacernos fuertes, recuperarnos y ser agresivos. En eso estamos.

¿Preocupa que algunos equipos se dejen llevar?

Me compete el Mallorca. Me voy a poner muy enojado si el Mallorca no da el 100 % en la situación en la que estamos y con lo poquito que queda. De los demás no soy el entrenador, mucho no puedo decir y tampoco me corresponde hablar de lo actitudinal de otros equipos. Estoy para lo mío.

La semana pasada abrieron la jornada. Esta, no.

Creo que la semana anterior, por lo menos para nosotros, era la semana bisagra. Perder nos hubiese dejado en una situación de apuros y ganar nos dio una semana de convivencia. Nos pudimos ir al sábado, al domingo y al lunes sabiendo que, desde lo emocional, les habíamos metido a muchos equipos que estaban ahí un problema, o no sé si un problema, sino un aviso: el Mallorca va a pelear hasta el final.

Ahora es diferente, porque hay enfrentamientos entre ellos y alguno de los dos va a puntuar. Entre el Elche y el Alavés va a puntuar alguno. También juegan Espanyol y Sevilla, y alguno de los dos va a puntuar. Entonces, el Mallorca tiene que puntuar, que es lo más importante. Vamos a salir a buscar los tres puntos, eso desde ya.

¿Sustituto de Pablo Maffeo?

Como muchas veces soy sincero y honesto con ustedes, también lo soy con los jugadores. Mañana va a jugar Mateu, porque hace tiempo que se entrena súper bien.

Es un chico que ha pasado un momento desafortunado por sus lesiones. Cuando llegamos no lo veíamos muy bien físicamente. Me acuerdo de que ingresó por primera vez en Osasuna. No nos conocía, nosotros tampoco lo conocíamos, y cuando digo conocerlo no hablo del jugador a través de la televisión, sino desde lo humano.

En este tiempo ha hecho que Maffeo sea mejor, porque yo siempre premio cuando alguien se entrena bien. Ha estado muy cerca de saltar a la titularidad y, además, cuando el que compite contigo en tu posición ve que uno está bien, no te permite relajarte. Entonces, Mateu hizo que Maffeo haya levantado, porque hay que reconocer que Pablo en los últimos partidos ha levantado mucho su nivel y también su forma de entrenarse.

Así que, merecidamente, la tiene Mateu. Está súper preparado para mañana salir a jugar muy bien.

Elogios a Mateu Morey

Es un chico extraordinario, súper respetuoso. Me gusta. Tiene disciplina alemana y eso también me encanta. Es el primero en todos los entrenamientos en llegar al campo de juego. El primero. Y no es casualidad. Me gusta.

Está siempre de buena cara y se entrena fenomenal. Llegó su momento y, para lo que necesitamos, va a estar recontrapreparado.

¿Cómo está Luvumbo?

Todos los que están convocados están al 100 % para salir a competir desde el inicio o desde el banquillo. Si no, no estarían convocados. Ya estamos en una semana límite.

He decidido en estos días subir a varios chicos del filial. No me estoy olvidando: quiero felicitar a Gustavo Siviero y a todo su staff por el gran trabajo que están haciendo, por haber logrado el ascenso a una categoría que va a venir muy bien para que los chicos compitan a otro nivel.

A mí me gusta muchísimo mirar hacia abajo, me gusta muchísimo el tema de la formación. La evolución de los chicos no tiene límites. Hoy está con nosotros Javier -Olaizola-, está Jandro, está Cesc. Hemos incorporado a Marcos Gorriti, a Luis y a Miguel. Van a estar con nosotros hasta el final de la temporada. Hay dos nuevos que están convocados.

Los que están, no están de regalo. Están porque nos interesan, porque nos pueden ayudar. Y en esta triple jornada vamos a necesitar de todos.

¿Y Kalumba?

Creo que para la última jornada puede llegar.

¿Qué tiene Bergström? Porque Leo Román tiene 4 tarjetas...

¿Cuál es el problema? Tenemos a Pichu. Pichu es un fenómeno. Tenemos que salvarnos, así lo renovamos.

Muchos equipos en la lucha por salvarse. ¿Qué dice este dato de la Liga?

Me encanta. Es un momento que ojalá el jugador sepa valorar, por lo bonito que es el fútbol, por lo mágico que es el fútbol, porque te despierta todos los sentidos. Y así es la vida. A veces, independientemente del ámbito en el que te manejas, cuando te relajas aparecen momentos desagradables.

Aquí no nos podemos relajar. Nadie se puede relajar. Y no digo solo los jugadores: el staff, los trabajadores, Sergio, que corta el césped y lo tiene a un nivel espectacular, sus colaboradores, los del segundo equipo, ustedes...

Me gusta este momento de la temporada y qué bueno que haya llegado después de un gran triunfo. Veo a toda la gente con muchas ganas de que lleguen los partidos y de poder ayudar. La verdad, estoy agradecido porque que estén saliendo las cosas a dos meses de haber llegado no es fácil.

No pasa por un sistema táctico, no pasa por el 4-3-3 o por el 4-3-1-2. Pasa por un montón de cosas que nosotros vamos llevando a diario, conviviendo, y también por la tranquilidad que nos da la dirigencia que nos eligió, por no agobiarnos y respaldarnos en todas nuestras decisiones. Ha llegado en un momento indicado, en nuestro mejor momento.

Recibimiento al equipo

Tuvimos un gran recibimiento de la gente el día del Espanyol. Fue un momento extraordinario. Además, en nuestro primer partido como staff de local se lo pudimos devolver con un triunfo. ¿Qué voy a decir?