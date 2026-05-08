Marcelino avisa al Mallorca de que el Villarreal competirá: “Queremos seguir en la tercera posición”

El Real Mallorca recibirá este domingo al Villarreal, a las 14:00 horas, en la jornada 35 de Primera División, en un partido importante para los intereses bermellones en su pelea por la permanencia. Al conjunto de Martín Demichelis le espera un rival que, según ha declarado este viernes en rueda de prensa Marcelino García Toral, no llegará a Son Moix de paseo.

El entrenador del Villarreal aseguró que su equipo va a competir en Palma, pese a que llega con la plaza asegurada para la próxima Champions League. “Quedan cuatro jornadas y queremos seguir estando en la tercera posición”, ha afirmado Marcelino, que también ha defendido la honradez de su plantilla. “Nos debemos a la máxima profesionalidad, tenemos que ser lo más competitivos posibles”, señaló el técnico asturiano ante los duelos de su equipo ante equipos que se juegan la permanencia, como Mallorca y Sevilla. Partidos en los que puede ser juez del descenso. “Cada uno es juez de sí mismo”, aseveró.

Marcelino también advirtió del buen momento que atraviesa el Mallorca en este tramo final de la Liga y recordó que llega al partido tras haber sumado tres victorias y un empate. “Sabemos que vamos a un campo difícil, con un equipo en una buena dinámica y que en los últimos partidos ha sumado 10 de 12 puntos”, explicó el entrenador del Villarreal, quien añadió que el objetivo de su equipo será “sacar el mejor resultado” en Son Moix.

Cambios, pero no rotaciones

El partido ante el Mallorca llega en una semana en la que habrá tres encuentros, por lo que Marcelino confirmó que habrá “modificaciones” en la alineación con respecto al último partido ante el Levante. Eso sí, descartó una rotación completa. “No haremos 11 cambios”, aclaró. El técnico recordó que durante la temporada ha dado protagonismo a toda la plantilla en partidos importantes y puso como ejemplo el triunfo en Bilbao con rotaciones.

“Lo que haremos hasta el final es competir, ganar, a veces con más brillantez o menos, pero competir”, concluyó Marcelino.