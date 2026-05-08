El Mallorca fleta un avión para 180 aficionados para el partido ante el Levante

El Real Mallorca ha querido ayudar a sus aficionados para que estos puedan darles su apoyo ante el Levante. Vista la demanda de entradas para el encuentro de la penúltima jornada que se disputará el próximo 17 de mayo a las 19:00 horas, el club ha organizado un avión de 180 plazas para los seguidores bermellones con la colaboración de CBD y Air Europa que partírá el mismo domingo por la mañana.

En estos momentos, hay más de 400 mallorquinistas que estarán en el Ciutat de Valènciapara animar a su equipo. El duelo entre Levante y Mallorca puede ser decisivo en función de lo que ocurra en las dos jornadas anteriores, en las que los de Demichelis se miden a Villarreal en Son Moix y Getafe en el Coliseum. En el caso de que no haya nada en juego, algo poco probable dada la situación que hay en la zona baja de la tabla, el horario podría modificarse.

Contra el Getafe, debido a que el club madrileño no vende entradas visitantes por las obras de su estadio y los elevados precios de las locales, por encima de los 100 euros, la presencia de aficionados del Mallorca se hace prácticamente imposible. Pero el recibimiento masivo que se está preparando para el partido de este domingo ante el Villarreal y el aluvión de peticiones para el choque ante los 'granotas' demuestran que la afición está al lado de los suyos en el momento más crucial de la temporada.