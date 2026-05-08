Horario y dónde ver el Mallorca-Villarreal

El RCD Mallorca recibe este domingo 10 de mayo al Villarreal CF en el Estadi Mallorca Son Moix, en un partido correspondiente a la jornada 35 de LALIGA EA SPORTS.

El conjunto bermellón, entrenado por Martín Demichelis, afronta la cita inmerso en la pelea por la permanencia. Enfrente estará el 'Submarino Amarillo' de Marcelino García Toral -quien ya ha anunciado que no seguirá en el club la próxima temporada-, que llega como tercer clasificado y con la plaza de Champions League ya asegurada.

El partido llega en un tramo decisivo de la temporada. El Mallorca necesita sumar para acercarse a la salvación, mientras que el Villarreal buscará defender su posición en la zona alta de la clasificación antes del cierre del campeonato. De hecho, Marcelino ya ha avisado de que su equipo viene a Palma a "competir" porque quieren acabar la Liga en la tercera posición.

Para este partido, Demichelis no podrá contar con los lesionados Raíllo, Mateo Joseph, Jan Salas y Kalumba, además del sancionado Maffeo.

Hora y televisión

El encuentro se disputa en Son Moix y está programado para las 14:00 horas. Para quienes no acudan al estadio bermellón, el Mallorca-Villarreal podrá verse en directo en España a través de LaLiga por Movistar Plus+. Movistar lo incluye en su programación de la jornada 35, con previa desde las 13:30 horas y retransmisión del partido desde las 13:54 horas en M+ LALIGA.

También se puede seguir el directo en la web de Diario de Mallorca.