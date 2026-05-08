Cláusula de rescisión de 30 millones de euros: Samu Costa apunta a la Premier League

Resulta sorprendente la cantidad de jugadores del Real Mallorca que han llamado la atención pese a una temporada irregular. Ahí está el delantero Vedat Muriqi, que todavía persigue el trofeo de máximo goleador de la Liga española. También el supertalento Jan Virgili, que deleita a los aficionados con sus regates. El portero Leo Román, elogiado con frecuencia por el seleccionador español Luis de la Fuente. Y, últimamente, también Samu Costa.

El centrocampista de contención ha desarrollado esta temporada su olfato goleador. Su tanto sirvió para lograr la victoria por 0-1 el viernes 1 de mayo ante el Girona, un triunfo que dio al Mallorca puntos a domicilio después de mucho tiempo y algo de aire en la lucha por la permanencia. Además, podría dejar mucho dinero al club este verano.

Hace tres años, el Real Mallorca intercambió al centrocampista Iddrisu Baba y tres millones de euros por el portugués, procedente del Almería, rival de la misma liga. En aquel momento pareció una operación discutible. El ghanés era internacional y durante mucho tiempo había sido una pieza fija en el equipo de la isla. Pero el riesgo pronto dio sus frutos. Baba fue a menos y descendió con el Almería a Segunda División. Samu Costa, en cambio, fue mejorando año tras año.

Un pequeño Gattuso

Al principio, el mediocentro defensivo convenció por su mentalidad de pitbull. Se agarraba literalmente a los duelos y recuperaba muchos balones gracias a su dureza. Por su forma de jugar, el futbolista de 25 años recordaba un poco a la leyenda italiana Gennaro Gattuso.

Como el italiano, Samu Costa acumulaba más tarjetas amarillas que goles. Aunque eso todavía no ha cambiado del todo, la estadística empieza a equilibrarse. El gol ante el Girona fue el séptimo tanto de la temporada para el portugués, frente a nueve tarjetas amarillas.

Desde el exjugador del Schalke José Manuel Jurado, en la temporada 2008/2009, cuando marcó nueve goles, ningún centrocampista había anotado tanto para el Real Mallorca. Sin embargo, podrían ser los últimos goles de Samu Costa con el conjunto mallorquinista. El jugador ha reiterado en varias ocasiones su deseo de jugar algún día en la Premier League.

Además, los clubes de Arabia Saudí también están interesados en él. Según sus propias declaraciones, el desierto no le atrae, aunque grandes cantidades de dinero ya han hecho cambiar de opinión a otros futbolistas. Su cláusula de rescisión, en un contrato vigente hasta 2028, es de 30 millones de euros.

Gracias a sus buenas actuaciones en la isla, Samu Costa llegó por primera vez a la selección portuguesa en octubre de 2024. Y eso pese a que, en un equipo lleno de estrellas alrededor de Cristiano Ronaldo, no suele haber mucho espacio. Hasta ahora, el mallorquinista de adopción ha disputado cuatro partidos internacionales. Recientemente jugó una parte contra Estados Unidos y otra contra México. Su plaza en el equipo para el Mundial debería estar asegurada.

Dura lucha por la permanencia

Pese a la victoria, la situación en la lucha por la permanencia sigue siendo delicada. La ventaja sobre los puestos de descenso es de dos puntos. Todavía quedan cuatro jornadas esta temporada.

En el penúltimo partido en casa, el Mallorca recibirá el domingo 10 de mayo, a las 14:00 horas, al Villarreal CF. El 'Submarino Amarillo' probablemente terminará la temporada en la tercera posición. Puntuar sería una sorpresa, pero también un alivio para los nervios.

Después llegarán una salida ante el Getafe y, a continuación, dos duelos directos en la zona baja: fuera contra el penúltimo, el Levante, y en casa ante el colista, el Oviedo.