Pablo Torre: "Es el año que más estoy disfrutando"

Pablo Torre (2003, Soto de la Marina) ha recuperado la sonrisa en el Mallorca. La recuperación en el último mes y medio del equipo, que se asomaba al abismo del descenso, ha hecho recuperar la fe al grupo y al cántabro, que disfruta como nunca del fútbol.

-¿Qué tal está Pablo Torre a día de hoy?

-Muy bien, muy feliz. Se ve que es mi mejor etapa aquí, estoy disfrutando en el campo.

-¿Le está gustando la isla?

-Es el año que más estoy disfrutando porque me costaba mucho el estar fuera de casa. La verdad que este año he ido bastante poco, lo echo de menos obviamente, pero aquí estoy muy a gusto.

-En muy poco tiempo ha vivido muchos cambios: del Racing al Barça, de ahí al Girona y luego volver para luchar por títulos, ahora en Mallorca, siendo una de las estrellas, pero con altibajos.

-Es verdad que quería estabilidad, pero te acostumbras a todo. Estás en el Barça, tienes esa exigencia del día a día de tener que ganar cada partido, luego vienes aquí con una idea, pero ves cómo está la liga tan igualada y es ir adaptándose, en el día a día dar la mejor versión tuya y que se vea en el fin de semana.

-¿Cómo ha ido gestionando los momentos más complicados, sin tanta participación?

-Con Jagoba (Arrasate, extécnico del Mallorca) me costó entender alguna cosa porque me veía bien, pero el entrenador es el que mandaba, intentar en el día a día mejorar para mí, para cuando pueda ayudar al equipo. Es verdad que he pasado momentos no complicados, pero difíciles, no entendía cosas, pero ahora bien. De todo se aprende.

-¿Qué es lo que cree que falló?

-Es verdad que empezó con una idea, luego perdimos con el calendario complicado, quería hacer otras cosas y en ese contexto no brillaba tanto. Al final muchas veces los jugadores dependemos de contextos. Estoy en uno que se está viendo que me siento bien y antes no era tan malo ni ahora soy tan bueno. Cada uno tiene sus contextos y estoy disfrutando.

-El cambio llegó con Martín Demichelis. ¿Cómo ha sido el trato con él?

-Es lo que necesitábamos. Estábamos en una situación límite y necesitábamos mucha personalidad desde el banquillo, que nos apretase y ahí está la mejora, en todo. La verdad que conmigo ha sido muy claro, también le gustaban jugadores como yo, como Manu (Morlanes), Sergi (Darder), que liderásemos el juego y nos estamos encontrando muy bien.

-Ha recuperado la figura del 10 gracias al rombo. ¿De qué manera le potencia el sistema?

-Como yo me encuentro muy bien ahí y en el fútbol moderno no se está viendo esa figura del 10, por eso me ha costado un poco estos cuatro años el tener confianza, bastantes partidos seguidos. Yo creo que nos viene muy bien porque me gusta estar en la mediapunta con esa libertad, al ser cuatro dentro tenemos superioridades y a veces no me siguen. Mis compañeros me lo hacen más fácil porque atraen muchos defensores y me generan espacios, estamos disfrutando con y sin balón. El otro día se vio, esto tiene que seguir estos cuatro partidos.

-Este año están inmersos en una pelea por la salvación de las más caras de la historia. ¿A un jugador le motiva este nivel de competitividad de la zona baja o le asusta por el peligro del descenso?

-Al final somos personas normales. Si ganan nuestros rivales no estamos contentos, pero nos centramos en ganar nosotros y cuando ganan equipos como Sevilla, Elche, toca las narices. Estamos en Primera por algo, tenemos que tener tranquilidad en ese sentido, confiar en nuestro trabajo. En el campo intento no pensarlo mucho; creo que es lo mejor para todos.

-¿Cree que el nivel futbolístico de la liga ha subido en los últimos años, o se ha igualado por la parte de abajo?

-Creo que el fútbol ha cambiado mucho, cada vez es más físico, cada partido puede ganarlo cualquiera, tanto al Madrid como al Barça, que creo que están bastantes puntos por encima de todos, pero mira al Atleti y al Madrid, se dejan puntos contra equipos que en teoría son más flojos porque hay mucha igualdad en los físico.

-¿El Mallorca se salvará?

-Va a ser difícil, necesitamos a la gente. Creo que sí porque estamos haciendo las cosas muy bien y vamos a necesitar seguir en esta línea.

-Más allá de la relación contractual que hay con el club, ¿si el Mallorca acabase bajando le veríamos aquí en Segunda?

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-No lo sé, porque pueden pasar muchas cosas. No pienso en eso, pienso en salvarnos y ya está.