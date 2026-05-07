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Fútbol | Primera División

El Mallorca quiere teñir Son Moix de rojo ante el Villarreal

La afición ha organizado un recibimiento en la Puerta 0 del estadio a las 12:00 horas para animar a los futbolistas de cara al decisivo encuentro ante el conjunto 'groguet'

El Mallorca anima a sus aficionados a acudir al recibimiento en la Puerto 0 de Son Moix.

El Mallorca anima a sus aficionados a acudir al recibimiento en la Puerto 0 de Son Moix. / RCDM

Sergi Fullana

El Mallorca quiere que Son Moix sea una caldera este domingo ante el Villarreal y anima a todos sus aficionados a acudir de rojo a la cita. El encuentro ante los 'groguets' será el penúltimo de la temporada en casa y puede ser decisivo en la lucha por la permanencia para los bermellones.

Desde el club hacen un llamamiento a toda el mallorquinismo para convertir nuevamente el estadio en una auténtico fortín y acompañar al equipo en un momento crucial.

La FanZone estará abierta a partir de las 11:30h con las actividades habituales, una exposición de la Fundación MARE y muchas sorpresas más.

Recibimiento

La afición, además, ha organizado un recibimiento masivo al equipo en la Puerta 0 de Son Moix a las 12:00 horas para repetir el ambiente vivido en anteriores ocasiones. La entidad también ha incitado a todos los seguidores bermellones para que reciban y apoyen a los futbolistas en su llegada en el autobús al estadio.

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Tal y como viene repitiendo Martín Demichelis una semana tras otra, el Mallorca va a "necesitar de todos", y la afición será uno más este domingo.

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