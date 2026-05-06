Estas son las probabilidades de salvación del Real Mallorca según esta simulación

El Real Mallorca se encuentra en plena lucha por evitar el descenso. A falta de cuatro jornadas para finalizar LaLiga, el conjunto bermellón es decimoquinto en la tabla clasificatoria, a dos puntos del descenso, que ocupa el Alavés.

Nueve equipos de Primera División se encuentran en esta dramática batalla: el Oviedo, colista con 28 puntos, parece condenado al descenso, pero aún mantiene mínimas opciones, ya que a falta de doce puntos por disputarse está a nueve de la salvación. Levante, con 33, y Alavés con 36, siguen en la lucha. El Sevilla marca la salvación con 37 puntos y Girona, Real Mallorca y Elche, los tres con 38 puntos, y Espanyol y Valencia, con 39, mantienen la tensión de ser candidatos al descenso.

Con tantos clubes implicados, todos los aficionados de estos equipos se preguntan quién tiene más opciones de descender por su estado dinámica, su calendario y los resultados de sus cruces directos. El doctor en Didáctica de la Matemática en la Universidad de Granada, Fran Martínez, resuelve tras cada jornada estas dudas en su cuenta de X @LaLigaenDirecto.

Tras la disputa de la jornada 34, Fran Martínez explica que tras 20.000 simulaciones la probabilidad del Mallorca es la siguiente según los puntos que sume en estas tres jornadas:

0 puntos: 2,17%

2,17% 1 punto: 15,65%

15,65% 2 puntos : 45,86%

: 45,86% 3 puntos: 80,24%

80,24% 4 puntos: 95,59%

95,59% 5 puntos : 99,62%

: 99,62% 6 puntos : 99,99%

: 99,99% 7 puntos : 100%

: 100% 8 puntos : 100%

: 100% 9 puntos: 100%

100% 10 puntos: 100%

100% 11 puntos: 100%

100% 12 puntos: 100%

Cómo funciona este modelo

Según explica el propio Fran Martínez en un hilo en su cuenta de X, este modelo tiene en cuenta más de 30.000 partidos de LaLiga, contando los disputados y los que faltan de la presente temporada. Estas simulaciones tienen en cuenta la forma actual de cada equipo, basándose en el ELO, una medida de calificación que utiliza la Federación Internacional de Ajedrez para valorar a sus jugadores.

Además, el modelo no ve igual de probable la victoria de los dos equipos. El matemático pone de ejemplo un Betis - Oviedo para explicar que el sistema "entiende por multitud de factores que el Betis es favorito".

Noticias relacionadas

El azar también forma parte de esta simulación. Este modelo tiene un parámetro añadido donde aparece el azar, ya que en el fútbol "hay sorpresas".