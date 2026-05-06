Miquel Contestí ya da nombre al palco presidencial de Son Moix

El Real Mallorca ha rendido este martes un emotivo homenaje a Miquel Contestí, una de las figuras más decisivas de la historia de la entidad. El club ha dado su nombre al palco del Estadi Mallorca Son Moix, que a partir de ahora pasa a denominarse Llotja Presidencial Miquel Contestí.

El acto ha contado con la presencia de sus hijos, Malena y Toni, así como de Margalida Garau, presidenta de la Penya Mallorquinista de Llucmajor Miquel Contestí, una entidad especialmente vinculada a la memoria del expresidente mallorquinista. También ha asistido Cati Guasp, trabajadora del club y persona siempre cercana a la familia Contestí.

La familia de Miquel Contestí y los representantes del Mallorca posan a la entrada del palco / RCDM

Por parte del RCD Mallorca han estado presentes Andy Kohlberg, presidente del club; Alfonso Díaz, CEO Corporativo; y Román Albarrán, director del Área Social.

Durante el homenaje se ha colocado una placa conmemorativa con el nombre de Miquel Contestí en el propio Palco Presidencial. Un reconocimiento que busca poner en valor la trayectoria, el compromiso y la huella imborrable que el expreisdente dejó en la historia del mallorquinismo. Además, la familia ha recibido una placa idéntica a la que permanecerá en el estadio.

Un recuerdo imborrable en Son Moix

Miquel Contestí Cardell, nacido en s’Arenal de Llucmajor en 1933 y fallecido el pasado 2 de enero de 2026, está considerado una de las personalidades más respetadas y determinantes del RCD Mallorca. Fue presidente durante 14 años, en una etapa clave para la supervivencia, consolidación y crecimiento institucional del club.

Su figura está íntimamente ligada a la historia reciente del mallorquinismo, motivo por el cual el Palco Presidencial de Son Moix ha sido elegido como el espacio que mejor refleja su legado, su liderazgo y su vinculación con la presidencia del Mallorca.

Además de este reconocimiento, el recuerdo de Contestí también quedará presente en la identidad visual del Estadi Mallorca Son Moix con la realización de un mural dedicado al expresidente. La obra, a cargo del artista René Mäkelä, será desvelada próximamente.