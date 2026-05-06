Fútbol
El mallorquinismo homenajea a Toni Tatxa en la cena anual de la Penya Arrabal
La entidad rindió tributo en Son Moix a una figura histórica vinculada durante décadas al Real Mallorca y al fútbol balear
El mallorquinismo ha rendido este miércoles un emotivo y caluroso homenaje a Toni Tatxa, persona vinculada al Real Mallorca desde hace décadas, que desempeñó diferentes funciones en la entidad y llegó a ser jefe de seguridad en los años en los que el equipo disputó competiciones europeas.
La Penya Arrabal, con Rosa Planas -su hija- como anfitriona, celebró su cena anual en la sala Tramuntana del Estadi Mallorca Son Moix, en una emotiva velada en la que todo el protagonismo recayó en el homenaje a Toni Planas, más conocido como Toni Tatxa.
El acto contó con la presencia de Samu Costa, jugador del primer equipo del Mallorca, y de Iker Torres, del filial. También asistieron numerosos veteranos vinculados a la historia del club, como Paco Soler, Jovan Stankovic, Paco Higuera, Juanjo Doblas, Rolando Barrera, Damià Amer, Trobbiani, Eduardo Bacigalup, Miquel Bennàssar 'Molondro' o Toni Campoy.
Además de los representantes del club —el CEO de fútbol, Pablo Ortells; el director del Área Social, Román Albarrán; y el director de RCDM Studios, Albert Salas—, también estuvieron presentes el presidente de la FFIB, Jordi Horrach, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.
Hubo obsequios y detalles para el homenajeado –tanto del club como de la Federación Balear como por parte del alcalde–, que estuvo acompañado por su mujer, Juana Mari, y su hija Rosa en una noche muy especial para alguien que es historia viva del Mallorca.
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