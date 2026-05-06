Demichelis busca otro lateral para recibir al Villarreal

El Mallorca pierde a Pablo Maffeo de cara al partido de este domingo ante el Villarreal, y Martín Demichelis tendrá que decidir quién sustituye al de Sant Joan Despí en el carril derecho. Una ausencia sensible que obliga al técnico argentino a reajustar todavía más el equipo tras la ardua tarea que tuvo en Montilivi, el partido que más le ha exigido desde que entrena a los bermellones, según él mismo admitió.

El lateral catalán vio la quinta tarjeta el pasado viernes ante el Girona y no podrá estar para el duelo ante el conjunto ‘groguet’. Antonio Sánchez y Mateu Morey se perfilan -salvo giro inesperado- como las principales alternativas para ocupar su lugar. El primero, más solución de urgencia que relevo natural, ya ha actuado en esa posición a las órdenes de Demichelis. El segundo, en cambio, apenas ha contado para el sudamericano: solo ha tenido minutos ante Osasuna, cuando entró con el 0-2 en el marcador en un partido que acabó 2-2, y frente al Alavés.

Los precedentes apuntan a Antonio Sánchez como favorito, pero, visto lo que ha mostrado Demichelis en las últimas semanas, no se puede descartar la opción de Mateu Morey. El argentino no siempre sigue el guion más previsible. Un buen ejemplo de ello fue la titularidad de Kalumba el pasado viernes: el ex del Angers entró en el once condicionado por los problemas estomacales de Jan Virgili y la precaución con Zito Luvumbo. Con ambos fuera, todo invitaba a pensar en Asano -quien ya fue titular en el partido ante el Valencia-, pero la apuesta fue distinta.

Lo que sí parece indiscutible, juegue quien juegue, es que el Mallorca pierde a uno de sus hombres más importantes. La temporada de Maffeo no estaba siendo la esperada para un futbolista de su nivel -había dejado más dudas que certezas y aparecido en la foto en muchos goles encajados-, pero desde la llegada de Demichelis su rendimiento ha crecido en línea con el del equipo.

De hecho, el propio técnico llegó a ‘celebrar’ la amarilla que le impedirá estar este domingo, incluso con elogio incluido: «No importa, había que gastarse las amarillas. El otro día con el Alavés nos fuimos con cero puntos y cero amarillas. No estamos para ganar el fair play. Había que ser agresivos, y él jugó un gran partido».