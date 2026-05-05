Ganar no basta: el Mallorca sigue en riesgo

Era la jornada perfecta, la soñada, la que hubiera firmado el pasado viernes el más optimista de los mallorquinistas, que los hay, pero la vida no siempre es de color de rosa. Porque el triunfo del Sevilla ante la Real Sociedad en el Pizjuán (1-0) deja al Mallorca con dos puntos sobre el descenso más el golaveraje general a favor -el particular está empatado-, que pasa a marcar el Alavés. La afición de Son Moix fantaseaba con un triunfo de los donostiarras que ampliara el colchón a los cuatro puntos más el golaveraje, pero el gozo se quedó en un pozo a las once de la noche.

La brillante victoria de los de Demichelis en Girona, gracias al gol de Samu Costa (0-1), es lo único importante, pero era inevitable estar pendiente de lo que hacía el vecino en la tabla. Con cuatro partidos por delante, o lo que es lo mismo doce puntos en juego, este pequeño botín de dos puntos solo recuerda que los bermellones deben seguir con el pie apretado en el acelerador y que el duelo de este domingo ante el Villarreal en Son Moix (14 horas/Movistar) es ahora incluso más importante.

Y eso que el sábado ya había empezado de la mejor forma posible tras la goleada del Villarreal al Levante (5-1). Pero es que en el siguiente partido los ‘barralets’ siguieron consultando aliviados la clasificación porque el Valencia fue incapaz de puntuar ante el Atlético en Mestalla (0-2). No obstante, el resultado más celebrado fue el de sus verdugos en la jornada anterior. El Alavés, que llegó a ponerse por delante hasta en dos ocasiones, acabó sucumbiendo ante el Athletic con un doblete de Nico Williams en Mendizorroza (2-4). Y visto lo visto, esta derrota de los vitorianos es de las que ahora le deja un mínimo colchón de dos puntos sobre los puestos de descenso.

El domingo también se inició con sonrisas para los baleares. El Celta tumbó al Elche en un duelo con poca historia (3-1), por lo que los ilicitanos volvían a ser compañeros en la tabla del Mallorca. El triunfo del Rayo ante el Getafe (0-2) supuso perder un rival en la lucha por evitar el descenso porque los vallecanos ya se marchaban hasta los 42 puntos, una cifra elevada a cuatro jornadas del final.

El tropiezo del Oviedo en el Villamarín ante un Betis con hambre entraba en la mayoría de las quinielas (3-0), así como también el triunfo del Real Madrid sobre un Espanyol en caída libre (3-0). Toca seguir apretando los dientes.