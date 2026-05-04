Samu Costa rompe su techo

Si el Mallorca logra quedarse en Primera División esta temporada, su permanencia no solo llevará el sello de Vedat Muriqi, también el de Samu Costa. El portugués, con siete goles y dos asistencias en 33 partidos, está llamando a la puerta de la selección para disputar el Mundial, si es que no la ha derribado ya.

Roberto Martínez ya lo incluyó en la convocatoria del pasado mes de marzo y, desde entonces, su rendimiento no ha hecho más que crecer. El luso, segundo máximo anotador del equipo, ha producido cuatro tantos en los últimos cuatro partidos y es ya el centrocampista más goleador del Mallorca en una Liga de Primera desde que Jurado firmara nueve goles en la temporada 2008/09.

Samu se ha consolidado este curso como un jugador con una gran capacidad de llegada desde segunda línea. En su primera temporada, con Javier Aguirre en el banquillo, llegó con un rol más defensivo, ejerciendo de cortafuegos en la medular. La pasada campaña, bajo las órdenes de Jagoba Arrasate, ya ocupó posiciones más avanzadas y gozó de mayor libertad para moverse sobre el terreno de juego. Y en esta, su irrupción como centrocampista llegador se ha convertido en una de las mejores noticias en clave mallorquinista. Su transformación es todavía más evidente si se observan las estadísticas: tan solo había marcado cuatro goles en las cinco anteriores temporadas.

El ex del Almería ha terminado por liberar esa bestia interior con Martín Demichelis, firmando goles de enorme valor. El del pasado viernes ante el Girona puede resultar fundamental para los bermellones en la lucha por la permanencia, como también lo fue el que anotó en la remontada frente al Espanyol.

Un futbolista de sus características es clave para ejecutar el plan que planteó el Mallorca en Montilivi durante el primer tiempo, con una presión alta basada en persecuciones hombre a hombre. A su capacidad para imponerse en los duelos y a su despliegue físico, ahora se suma su impacto en el área rival.

También resulta innegable que Samu Costa es un jugador de una obediencia intachable, de los que van a chocarse contra un muro si así se lo piden. Ya lo era con Arrasate, de quien se despidió cariñosamente tras su salida, y lo sigue siendo ahora con Demichelis, que ha encontrado en el portugués a uno de sus hombres de confianza.

Además, la jerarquía que ha adquirido dentro del vestuario es incuestionable. Así lo reflejan sus palabras tras el triunfo ante el conjunto de Míchel: «Ha sido un gran trabajo del míster, del equipo y de toda la gente. Lo merecemos y seguimos trabajando. También para la afición, que ha venido en buen número. Somos un equipo con mucho compromiso y mucho corazón. Tengo el corazón lleno de orgullo por todos, también por los que no han jugado y estaban celebrando. Merecemos mucho y agradezco a todos los compañeros lo que me ayudan».