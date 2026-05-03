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Opinión | De tripas corazón

Los jugadores del Mallorca celebran el gol de Samu en Montilivi.

Los jugadores del Mallorca celebran el gol de Samu en Montilivi. / RCD Mallorca

Gabriel Forteza

Palma

Expresión que significa «esforzarse por dominar el miedo, la tristeza o el desagrado para enfrentar con valor una situación difícil o adversa», añadiéndose que «implica sacar fuerzas donde no las hay, disimulando sentimientos negativos». Ya ven, si es que en esta vida está todo escrito, hasta la filosofía de la victoria mallorquinista en Girona, a la que habría que añadir que, si quieres puedes, a tenor de saberse a posteriori que medio equipo estaba lastrado por una gastroenteritis que tenía a algunos jugadores muy limitados, como se pudo comprobar en el caso de Virgili, que no aguantó ni media hora jugando.

Pues así, de esta manera, ganó el Mallorca en Montilivi, haciendo de tripas (alteradas) corazón, para sumar tres puntos vitales en el camino por la permanencia. Y en viernes, lo que te permite asistir al resto de la jornada habiendo hecho los deberes antes que los demás y no como en otras ocasiones en las que, por no haberlos hecho, sufres como un condenado viendo el resto de la jornada, con el corazón en un puño y no ‘de tripas’.

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Si algo le faltaba a este Mallorca, además de muchas otras cosas, era saber mantener un resultado favorable fuera de casa, dato que falló en Pamplona, Elche y Vitoria y que, por fin, se resolvió en Girona. No obstante, los demás siguen puntuando, o no, y la permanencia no está resuelta definitivamente, aunque se están dando pasitos.

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