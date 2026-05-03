El Mallorca B se proclama campeón y asciende a Segunda RFEF

El Mallorca B ha certificado este mediodía en Son Bibiloni su ascenso a Segunda RFEF. El filial bermellón ha goleado al Mercadal (7-0) y se ha proclamado campeón de la Tercera balear a falta de una jornada para el final del campeonato.

El once bermellón llegaba a la penúltima jornada con el título de Tercera RFEF a su alcance. Una victoria le servía para ser campeón, aunque los de Gustavo Siviero aún tenían en la recámara la posibilidad del duelo de la última jornada ante el Manacor en caso de haber tropezado este domingo ante el Mercadal.

Pero no les hizo falta esa bala, ya que, además de ganar su partido, el Manacor perdió en su visita al Platges de Calvià (4-2) —encuentro que se jugaba a la misma hora— y, con ese resultado, el filial era matemáticamente campeón incluso aunque hubiese perdido ante el equipo menorquín.

El Mercadal no fue rival para un Mallorca B que abrió el marcador a los cuatro minutos y que a los once ya tenía el triunfo sentenciado. El resto de la primera parte y prácticamente toda la segunda sobraron. Los goleadores del Mallorca B fueron Olaizola (m.4), Aimar Peña (m.7), Orejuela (m.9), Aimar Peña (m.11), Aimar Peña (m.15), Pere Amer (m.41) y Orejuela (m.84).

El filial del Mallorca regresa un año después a Segunda RFEF, tras haber reestructurado su plantilla y haber firmado una campaña 2025-26 casi inmaculada: 26 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas en 33 partidos, a falta de una jornada, con 104 goles a favor y 21 en contra.

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Al final del partido, Jordi Horrach, presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), entregó a Pere Amer, capitán del Mallorca B, el trofeo de campeón de Liga.