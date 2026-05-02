El Mallorca sobrevive en Montilivi a los fantasmas del pasado

Ningún mallorquinista estaba tranquilo con el 0-1 en el marcador al descanso. Ponerse por delante siempre es una buena noticia, evidencia que el equipo ha hecho las cosas bien, pero los precedentes tan recientes hacían temblar al más optimista del lugar. Sin embargo, los de Demichelis sí supieron resistir ante el empuje del Girona para firmar un triunfo vital en sus aspiraciones de salvación (0-1).

Sin embargo, el Mallorca sufrió de lo lindo en la segunda parte para evitar que se repitieran los mazazos de Pamplona, Elche y Vitoria. Ante Osasuna había tirado por la borda un 0-2 en el minuto 89. Kike Barja y Budimir, ya en el desciento, igualaron para certificar un decepcionante 2-2.

No obstante, lo que pasó en las dos últimas salidas hizo mucho más daño porque se produjo frente a rivales directos. En ambos caso también empezó ganando y el desenlace fue catastrófico. En el Martínez Valero Morente y Rafa Mir dejaron sin premio la diana de Pablo Torre (2-1) para que los ilicitanos lograran una victoria mucho tiempo después.

Y hace justo hoy una semana, Mendizorroza fue el escenario de la mayor decepción hasta ahora del Mallorca con Demichelis. Virgili marcó primero un golazo, pero un doblete de Toni Martínez, en una segunda parte infame, dejó sin nada a los baleares. Era inevitable pensar en ello tras el tanto de Samu Costa en Montilivi, pero entre los palos, las paradas de Leo Román y una defensa más intensa, el triunfo fue el mejor tesoro posible.