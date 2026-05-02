Demichelis: "Tenemos carácter y lo hemos demostrado en Girona"

Con una sonrisa en la boca y rebosante de orgullo y felicidad compareció Martín Demichelis ante los medios tras la victoria contra el Girona por 0-1: "Era un momento crucial, lo necesitábamos". "Sabíamos que ganar no solo nos iba a beneficiar por la posición y los puntos, también porque desmoraliza a los que compiten por lo que competimos nosotros", comenzó afirmando el técnico del Mallorca.

Demichelis elogió la valentía con la que sus jugadores afrontaron el partido, sobre todo durante la primera parte, con "una presión altísima y muchísimo desgaste". "En la segunda parte ellos fueron mejores", reconoció, "pero el equipo supo sufrir, defender, ser valiente, agresivo... y se llevó tres puntos que no nos dan la salvación, pero nos dejan mucho más cerca", sostuvo el entrenador bermellón.

El técnico del Mallorca no se contuvo en reconocer el esfuerzo de su plantilla tras una semana complicada: "Me siento muy orgulloso de los chicos y de cómo convivimos. Después del Alavés fui duro para buscar una reacción. Durante la semana no lo podíamos hacer público porque era una desventaja, pero tuvimos a seis chicos con gastroenteritis", explicó Demichelis.

Uno de ellos fue Jan Virgili quien, tras entrar en el descanso por la lesión de Kalumba, tuvo que abandonar el campo pocos minutos después: "El jugador que no está al 100% el día antes del partido no puede salir de inicio porque no nos sirve un jugador al 50%. Él mismo pidió el cambio para ir al baño". Por este motivo, según ha afirmado el propio entrenador, este ha sido el partido que más le ha exigido como entrenador del Mallorca: "Nos vimos obligados a ir cambiando de jugadores, de posiciones y de sistemas".

"A excepción de Justin y Jan, los jugadores que fui quitando me dijeron que estaban muertos y no podían más. Así tiene que ser. El que tenga que abandonar el campo tiene que ser porque no pueda más, estar totalmente vacío de haber gastado toda su energía en el campo de juego", declaró el argentino. Demichelis fue claro: "El grupo sacó adelante con mucha valentía tres puntos importantísimos que seguramente en la segunda parte el Girona lo merecía más, pero ahora ya no es momento de merecimiento, es momento de ganar".

Según declaró Martín Demichelis, la dura derrota contra el Alavés, que remontó un 0-1 inicial a favor del Mallorca, supuso un punto de inflexión: "Los vi muy mal el otro día cuando nos ganó el Alavés. Nos miramos a la cara y no queríamos seguir siendo eso, por eso la rebeldía de después de perder quedó demostrada en el campo y el festejo de después". "Tenemos carácter y lo demostramos. Nos llevamos tres puntos valiosos. Lo necesitábamos", sentenció, feliz de que los frutos de sus entrenamientos queden reflejados en el campo.

Ahora, el entrenador bermellón pone la mirada en lo que queda por delante: "Vamos a meternos en una semana superimportante y larga con ganas de seguir compitiendo bien. Nos volvemos a la isla reconfortados y fortalecidos. No hay secreto: cuando trabajas bien, hay muchísimas posibilidades de competir bien".

Demichelis afirmó que prefiere mirarse a sí mismo que hacer cuentas con el resto de equipos que luchan por la salvación y sostuvo que este triunfo puede ayudar a los jugadores a seguir siendo exigentes consigo mismos: "Vi caras en el vestuario que te hacen sentir que este partido puede servir para hacer un clic, pero en esta liga todo es muy competitivo y sobre todo para los equipos que estamos abajo no hay momento de relax". "Ellos mismos se tienen que creer cada vez más competitivos. El grupo tiene ganas de alcanzar el objetivo", concluyó el técnico del Mallorca.