Toca sacar los colmillos: el Mallorca se la juega en Girona

Al Mallorca le toca sacar los colmillos. Los bermellones visitan hoy Montilivi para enfrentarse al Girona en la que será la enésima ‘final’ por la permanencia de la temporada (21:00 horas/Movistar). En las dos anteriores a esta, ante Elche y Alavés, los de Demichelis vieron cómo se les escapó la ventaja tras haberse adelantado en el marcador.

El conjunto balear, con 35 puntos en el casillero y al borde del descenso, está obligado a sacar algo positivo de una vez por todas en un partido lejos de Son Moix. Para ello, recupera a Zito Luvumbo, que vuelve a la convocatoria tras no haber podido estar en los dos últimos encuentros por la rotura de isquiotibiales que sufrió. El jugador ha podido acortar plazos y regresa antes de lo previsto, pero su titularidad no puede garantizarse. Quien no volverá a estar será Kumbulla. Demichelis decidirá hoy el once a la espera de tener charlas individuales con varios jugadores. Uno de ellos, seguramente, sea Luvumbo.

Con la vuelta del futbolista cedido por el Cagliari, la principal duda de la alineación reside en el acompañante de Muriqi. Si el angoleño no es de la partida, Jan Virgili y Asano son las otras opciones, con el extremo catalán ganando enteros tras su gran gol en Mendizorroza.

La otra gran incógnita está en el centro de la zaga. Ante los babazorros, Demichelis alineó a David López, adelantó las posiciones de Mascarell y Darder, y sentó a Morlanes. Pero teniendo en cuenta que el Girona juega sin un ‘9’ puro, siendo Echeverri el hombre más adelantado de los de Míchel, es probable que Mascarell vuelva a la línea de centrales y que Morlanes regrese a la medular.

El conjunto catalán, por su parte, llega al partido también con la urgencia de ganar. Es decimoquinto, a cuatro puntos de la zona roja, que la marca el Sevilla. Llegó a tener ocho puntos de colchón sobre el descenso tras golear al Athletic y ganar al Villarreal a incios del mes de abril. Su salvación parecía cuestión de tiempo, pero ahora vuelve a estar en una situación delicada tras enlazar dos derrotas ante Betis y Valencia. Una victoria del Mallorca hoy, de hecho, supondría que los bermellones les adelanten en la tabla. Míchel pierde a Àlex Moreno por sanción y cuenta también con las bajas de Ter Stegen, en el tramo final de su recuperación, Juan Carlos, Van de Beek, Abel Ruiz, Portu y Vanat.

El Mallorca deberá regresar a esa versión valiente y ser agresivo, tal y como ha predicado su entrenador tras la dura derrota ante el Alavés. No cabe otra que ir a cada jugada como si fuera la última y hacer que se note la necesidad imperante de conseguir los tres puntos. Una tarea que los bermellones nunca han logrado en Montilivi en Primera División. No hay mejor día que hoy para romper esa barrera de una vez por todas.