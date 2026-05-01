Samu Costa, tras dar la victoria al Mallorca en Girona: “Es un gran paso, pero hay que seguir trabajando”

El RCD Mallorca ha logrado un triunfo que puede ser clave en Girona (0-1) gracias al gol de Samu Costa, quien tras el partido ha destacado el trabajo colectivo del equipo y la importancia del resultado en la lucha por la permanencia. El luso ya ha marcado siete goles esta temporada.

El centrocampista portugués ha puesto en valor el esfuerzo de todos: “Ha sido un gran trabajo del míster, del equipo y de toda la gente. Lo merecemos y seguimos trabajando. También para la afición, que ha venido en buen número. Somos un equipo con mucho compromiso y mucho corazón”.

Sobre la importancia del partido, tras lo ocurrido la jornada anterior ante el Alavés (el Mallorca empezó ganando y acabó perdiendo por 2-1), Samu Costa ha reconocido, en los micrófonos de Movistar, que el equipo había aprendido la lección: “Sabíamos lo que había pasado la semana anterior, cuando nos remontaron, y ya nos había pasado otras veces. Hoy el equipo lo ha dejado todo. Tengo el corazón lleno de orgullo por todos, también por los que no han jugado y estaban celebrando. Merecemos mucho y agradezco a todos los compañeros lo que me ayudan”.

El futbolista del Mallorca ´ha calificado la victoria como un paso importante, aunque apeló a la prudencia: “Sí, es un gran paso hacia la salvación, pero hay que seguir trabajando y mantener la humildad y este compañerismo”.

Por último, se refirió a su gol, decisivo para el triunfo: “Es un gol más, pero siempre es mejor si sirve para ganar. Este gol es para mi familia, para mi mujer y para mi hijo, que están en casa. Los quiero mucho”.