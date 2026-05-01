Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mallorquinas flotillaLe Senne acosoMuere ciclistaEnsayo eclipse SolarAlerta incendios forestales1 mayo: comercios abiertos
instagramlinkedin

Fútbol | Primera División

Samu Costa, tras dar la victoria al Mallorca en Girona: “Es un gran paso, pero hay que seguir trabajando”

“Es un gol más, pero siempre es mejor si sirve para ganar”, ha señalado el portugués, que ya ha marcado esta temporada siete tantos

Samu Costa se lleva un balón ante Daley Blind, defensa del Girona

Samu Costa se lleva un balón ante Daley Blind, defensa del Girona / David Borrat (EFE)

Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

El RCD Mallorca ha logrado un triunfo que puede ser clave en Girona (0-1) gracias al gol de Samu Costa, quien tras el partido ha destacado el trabajo colectivo del equipo y la importancia del resultado en la lucha por la permanencia. El luso ya ha marcado siete goles esta temporada.

El centrocampista portugués ha puesto en valor el esfuerzo de todos: “Ha sido un gran trabajo del míster, del equipo y de toda la gente. Lo merecemos y seguimos trabajando. También para la afición, que ha venido en buen número. Somos un equipo con mucho compromiso y mucho corazón”.

Sobre la importancia del partido, tras lo ocurrido la jornada anterior ante el Alavés (el Mallorca empezó ganando y acabó perdiendo por 2-1), Samu Costa ha reconocido, en los micrófonos de Movistar, que el equipo había aprendido la lección: “Sabíamos lo que había pasado la semana anterior, cuando nos remontaron, y ya nos había pasado otras veces. Hoy el equipo lo ha dejado todo. Tengo el corazón lleno de orgullo por todos, también por los que no han jugado y estaban celebrando. Merecemos mucho y agradezco a todos los compañeros lo que me ayudan”.

El futbolista del Mallorca ´ha calificado la victoria como un paso importante, aunque apeló a la prudencia: “Sí, es un gran paso hacia la salvación, pero hay que seguir trabajando y mantener la humildad y este compañerismo”.

Noticias relacionadas y más

Por último, se refirió a su gol, decisivo para el triunfo: “Es un gol más, pero siempre es mejor si sirve para ganar. Este gol es para mi familia, para mi mujer y para mi hijo, que están en casa. Los quiero mucho”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • fútbol
  • primera división
  • RCD Mallorca
  • Samu Costa
  • Girona FC
RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents