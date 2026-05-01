Opinión | Una victoria de oro en el momento justo

A la cuarta fue la vencida. Y lo fue en el momento de mayor trascendencia, cuando cada punto pesa como una losa y cualquier detalle inclina la balanza. El Mallorca, tantas veces castigado lejos de Son Moix, por fin supo proteger ese gol que le daba ventaja y que otras noches se había escapado entre los dedos. Demichelis no pudo celebrarlo ante Osasuna, ni ante el Elche, ni ante el Alavés. Esta vez sí.

No hubo desconexiones tras el descanso. El esfuerzo titánico de la primera mitad —una presión adelantada, asfixiante, sostenida por todos— se prolongó hasta el último suspiro. Nadie escatimó una carrera. Nadie guardó una gota de energía. El equipo terminó exhausto porque lo había entregado todo.

El plan fue claro desde el inicio: ir a por el partido. El Mallorca mordió arriba y ahogó a un Girona que apenas dispuso de una ocasión, la de Echeverri, que Leo Román desbarató con una intervención decisiva. El equipo se sostuvo por el trabajo coral, sin fisuras, pero también por la inspiración de un Pablo Torre descomunal, dueño del ritmo, del balón y del partido. En el mismo estadio donde no logró consolidar la versión que lo llevó al Barça, esta vez sí demostró que, cuando el físico le acompaña, tiene fútbol para marcar diferencias.

El gol del omnipresente Samu Costa no alteró la idea de Demichelis: un equipo siempre amenazante, siempre vertical, siempre con tres delanteros en el campo. Virgili, Luvumbo y Llabrés encarnaron esa apuesta. Y, como era de esperar, llegaron minutos de sufrimiento, dos postes incluidos, pero también la recompensa final de los tres puntos. Un premio justo para un grupo que demostró que, cuando quiere, puede.

Habrá que ver qué hacen los rivales directos, pero la permanencia en Primera empieza a sentirse, por fin, al alcance de la mano.