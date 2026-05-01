Futbol | Primera Divisió

Opinió | El Mallorca torna exhaust i amb tres punts claus

Kalumba ha estat la sorpresa de Demichelis a l’onze inicial a Girona / David Borrat (EFE)

Ricard Pla

Palma

Jugar fora de Son Moix i ser el pitjor equip de la categoria, com a visitant, no és una bona targeta de presentació. Però aquesta tendència havia de canviar algun dia i ha arribat en el millor moment a Girona. El Mallorca ha romput l’estadística i ha aconseguit una victòria clau per seguir mantenint l’esperança de continuar a la Primera Divisió.

Durant tot el primer temps és evident que els jugadors han estat fidels a les consignes de l’entrenador i han anat a cercar el resultat des del primer minut i jugant sense complexos. Una altra bona primera part i un altre magnífic gol de Samu Costa. No sabem si el portuguès vol fer mèrits per anar al Mundial, però el cert és que el seu rendiment i compromís estan fora de qualsevol dubte, essent el futbolista que, segurament, més quilòmetres ha fet . La inclusió del jove Kalumba a l’onze inicial és una mostra de les poques manies que té Demichelis de provar coses diferents. Hem vist Kalumba amb poc ritme de competició, però no ha desentonat gens, i això ja és destacable. De tota manera el jugador ha notat l’esforç i no ha pogut continuar a la segona part que ja ha estat un altre partit.

El Girona, també molt necessitat de punts, s’ha bolcat a l’àrea de Leo Roman amb tot el que Michel tenia disponible. Però ni així. A la fi el Mallorca ha sabut mantenir la concentració necessària per guarir-se dels atacs gironins amb un Leo Roman, a vegades més nerviós del compte, però concentrat en les accions claus que haurien pogut acabar en gol. Una altra aspecte destacat de la segon victòria a fora camp ha estat la despesa física. La majoria de jugadors han acabat exhausts i a punt de lesionar-se. Tot el centre del camp, llevat de l’incombustible Samu Costa, ha hagut de ser canviat.

En tot cas, un esforç que ha valgut la pena i que duen a qualificar la victòria com a tres punts d'or. Per altra banda imprescindibles per afrontar els quatre darrers partits de la temporada.

  • fútbol
  • primera división
  • RCD Mallorca
  • Samu Costa
  • Leo Román
  • Demichelis
