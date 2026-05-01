Futbol | Primera Divisió
Opinió | El Mallorca torna exhaust i amb tres punts claus
Jugar fora de Son Moix i ser el pitjor equip de la categoria, com a visitant, no és una bona targeta de presentació. Però aquesta tendència havia de canviar algun dia i ha arribat en el millor moment a Girona. El Mallorca ha romput l’estadística i ha aconseguit una victòria clau per seguir mantenint l’esperança de continuar a la Primera Divisió.
Durant tot el primer temps és evident que els jugadors han estat fidels a les consignes de l’entrenador i han anat a cercar el resultat des del primer minut i jugant sense complexos. Una altra bona primera part i un altre magnífic gol de Samu Costa. No sabem si el portuguès vol fer mèrits per anar al Mundial, però el cert és que el seu rendiment i compromís estan fora de qualsevol dubte, essent el futbolista que, segurament, més quilòmetres ha fet . La inclusió del jove Kalumba a l’onze inicial és una mostra de les poques manies que té Demichelis de provar coses diferents. Hem vist Kalumba amb poc ritme de competició, però no ha desentonat gens, i això ja és destacable. De tota manera el jugador ha notat l’esforç i no ha pogut continuar a la segona part que ja ha estat un altre partit.
El Girona, també molt necessitat de punts, s’ha bolcat a l’àrea de Leo Roman amb tot el que Michel tenia disponible. Però ni així. A la fi el Mallorca ha sabut mantenir la concentració necessària per guarir-se dels atacs gironins amb un Leo Roman, a vegades més nerviós del compte, però concentrat en les accions claus que haurien pogut acabar en gol. Una altra aspecte destacat de la segon victòria a fora camp ha estat la despesa física. La majoria de jugadors han acabat exhausts i a punt de lesionar-se. Tot el centre del camp, llevat de l’incombustible Samu Costa, ha hagut de ser canviat.
En tot cas, un esforç que ha valgut la pena i que duen a qualificar la victòria com a tres punts d'or. Per altra banda imprescindibles per afrontar els quatre darrers partits de la temporada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más lesiones en el Mallorca: Zito Luvumbo apunta a estar entre tres semanas y un mes de baja
- Un Muriqi histórico guía al Mallorca fuera del descenso
- La Federación de Fútbol de Kosovo defiende a Muriqi tras las acusaciones de un aficionado: “Es un símbolo”
- El Mallorca tumba al Madrid a lo grande
- Demichelis se disculpa con el periodista mallorquin con el que se enzarzó en Elche
- Más bajas en el Mallorca: Mateo Joseph dice adiós a la temporada
- Dani Rodríguez: “No tengo ningún rencor hacia Jagoba Arrasate, para nada”
- El Mallorca busca socio para Muriqi ante el Valencia