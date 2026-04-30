Fútbol | Primera División
Montilivi, territorio prohibido para el Mallorca en Primera División
Los bermellones siempre han perdido ante el Girona en su estadio en la máxima categoría e, históricamente, tan solo han podido vencerles en su feudo en dos ocasiones
El Mallorca visitará este viernes un estadio en el que nunca ha sido capaz de ganar en Primera División, y en el que, históricamente, tan solo ha sido capaz de imponerse en dos ocasiones. Los bermellones afrontan una final por la ‘permanencia’ en un feudo en el que ni siquiera han podido puntuar en la máxima categoría.
La primera vez que Mallorca y Girona se enfrentaron en Primera fue en la temporada 2022/23. Los catalanes se impusieron por 2-1 en Montilivi. En la 2023/24, vencieron por 5-3 en un choque que dejaron liquidado antes de la hora de partido con un 5-1. Y la pasada campaña, ganaron 1-0 con un gol de Stuani a los diez minutos, rompiendo una racha de once encuentros sin conocer la victoria.
El último triunfo del conjunto balear en el estadio del Girona fue en el curso 2020/21, en Segunda División, con un gol de Salva Sevilla (0-1). Una temporada en la que los campos estaban vacíos debido a la pandemia y en la que los bermellones ascendieron a Primera División con 82 puntos. La anterior y primera victoria en el feudo del cuadro catalán data de 1939, también en Segunda (2-4).
Ahora, el conjunto de Martín Demichelis está obligado a romper esta maldición y sacar algo positivo de Montilivi para no estar hasta el lunes, día en el que el Sevilla se enfrenta a la Real Sociedad en el Sánchez Pizjuán, esperando a ver si cae o no en el descenso.
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