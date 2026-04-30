Martín Demichelis: "Durante la semana fui duro con los jugadores"

“Durante la semana fui duro con los jugadores”. Martín Demichelis ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa previa al partido ante el Girona para dejar un mensaje claro: sus futbolistas deben reaccionar tras la dura derrota ante el Alavés. El argentino se mostró “enojado” tras el duelo en Mendizorroza y ha vuelto a remarcar que el Mallorca tiene que ser “agresivo con o sin pelota”.

Los bermellones se la juegan ante los de Míchel en otra ‘final’ por la permanencia con la novedad de Zito Luvumbo, que regresa a la convocatoria tras no haber podido estar en los dos anteriores choques: “Estoy feliz de recuperarle. En principio eran cuatro semanas y han sido 20 días. Felicitaciones al área médica y al jugador”.

El técnico también ha revelado que todavía no ha decidido el once y que lo hará en el mismo día del partido: “Hoy no le he confirmado el equipo a los jugadores, mañana después de algunas charlas individuales decidiré la alineación”.

Sobre el angoleño, ha añadido: “Si no estuviera al cien por cien no estaría. Pero no podemos olvidar la lesión muscular que tuvo y su explosividad. Tiene buenas sensaciones, me falta hablar con el doctor”.

Demichelis se ha mostrado “conforme con la reacción del grupo durante la semana” y ha asegurado que los jugadores “son conscientes” de lo que hay en juego y de que han dejado “escapar puntos” que les “harían estar más tranquilos” .

Respecto al Girona, el argentino ha avisado de que los catalanes, metidos también en la lucha por la salvación con 38 puntos, no van a salir a hacer prisioneros: “Nos van a querer romper los tobillos, es la realidad”. Es por ello que ha insistido en la importancia de “competir desde la agresividad y la picardía que se necesita en estos momentos”. “Nos vamos a tener que hacer sentir en cada una de las acciones”, ha resaltado.

Al entrenador no le gustó nada el segundo tiempo de los suyos ante el Alavés y ha subrayado que no está dispuesto a que se repita lo que sucedió: “No quiero un equipo que no juegue y que deje jugar. Quiero que vayamos para adelante y que pisemos el área. Es lo que quiero cuando tenemos la pelota y lo hemos demostrado, Cuando no la tenemos, quiero un equipo que no deje jugar. Vamos a ir al campo del Girona a ser un equipo que se atreva a jugar y no deje hacerlo al rival”.

“Tenemos que defendernos sin pelota y con pelota. No me gusta regalársela al rival, en los entrenamientos no hacemos ningún ejercicio sin la pelota. Quiero que el equipo tenga carácter, valentía y sea muy agresivo cuando no la tengamos”, ha agregado.

Todo esto en un partido que, además, abrirá la jornada. Algo que Demichelis agradece para que, así, sus futbolistas no estén pendientes de otros resultados: “Sé que el jugador se deja influenciar. Bienvenido que seamos los primeros. Ojalá demos un golpe sobre la mesa y vean que de visitante podemos competir bien”.