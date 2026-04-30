Luvumbo llega al rescate del Mallorca

El Mallorca se la juega este viernes en Montilivi ante el Girona y recupera para la causa a uno de sus jugadores más importantes: Zito Luvumbo. Parecía improbable que el angoleño fuera a tener este rol cuando llegó, sobre todo teniendo en cuenta las pocas oportunidades que tuvo con Arrasate, pero sus últimas actuaciones fueron más que notables.

Demichelis ya dejó entrever en la previa del duelo ante el Valencia lo importante que es para él el futbolista cedido por el Cagliari: «Ojalá lo podamos tener para el sábado ante el Alavés, si no me tendré que pelear con el doctor», bromeó el argentino.

Luvumbo no estuvo en Mendizorroza porque desde el club se prefirió no arriesgar, pero sí estará disponible para medirse al conjunto de Míchel. Lo cierto es que los bermellones le han echado de menos en estos dos partidos en los que no ha podido estar. El que más le habrá echado en falta, seguramente, habrá sido Muriqi.

El angoleño había sido el complemento perfecto para el kosovar en los tres encuentros que han disputado juntos, especialmente ante el Real Madrid y el Rayo Vallecano. Contra los franjirrojos, de hecho, fue quien asistió al ‘Pirata’ en el gol en el que este superó a Samuel Eto'o.

Es un jugador que destaca por su velocidad al espacio y la profundidad que puede aportar. Pero lo más sorprendente son los conceptos que tiene a la hora de proteger la pelota y decidir con ella. Su presencia en la delantera desahoga mucho a Muriqi a la hora de recibir balones en largo. A pesar de su baja estatura (1’71 metros), es capaz de ganar muchos duelos por lo bien que aprovecha su cuerpo y su envergadura. Tanto Huijsen como Nobel Mendy fueron incapaces de pararle.

Los encargados de suplirle en estos dos choques que se ha perdido han sido Asano y Jan Virgili. El japonés disputó 60 minutos contra el Valencia y contra el Alavés ni siquiera jugó. El extremo catalán, por su parte, tuvo algo más de protagonismo con el tanto que marcó ante los babazorros.

Con el angoleño llegando justo a la cita de mañana en Montilivi tras la rotura de isquiotibiales que sufrió ante el Rayo, la duda de quién acompañará a Muriqi en punta ante el conjunto catalán estará entre él, Virgili y Asano. Dada la importancia del partido y lo que hay en juego, es posible que Demichelis arriesgue con Luvumbo.