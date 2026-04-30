Fútbol | Primera División
Horario y dónde ver el Girona-Mallorca
El conjunto bermellón visita Montilivi este viernes, a las 21:00 horas, en un duelo directo por la permanencia que abre la jornada 34 de Primera División
El Mallorca afronta este viernes una cita de máxima tensión en Montilivi. El equipo de Martín Demichelis visita al Girona de Míchel en el partido que abre la jornada 34 de Primera División, un duelo directo en la pelea por la permanencia.
El choque llega con los dos equipos separados por solo tres puntos. El Girona es 15º con 38 puntos, mientras que el Mallorca ocupa la 17ª posición con 35, al borde de la zona de descenso. Una victoria local dejaría al conjunto catalán con 41 puntos, muy cerca de certificar la salvación; una derrota, en cambio, le metería de lleno en la pelea.
Para el Mallorca, el partido tiene aroma de final. Si gana, dará un paso importante hacia el objetivo y arrastrará al Girona a la lucha por la permanencia. Si pierde, el conjunto bermellón podría caer a puestos de descenso si el Sevilla puntúa el lunes y el Levante gana su partido.
La historia, contra el Mallorca
El reto, además, llega en un escenario históricamente complicado. El Mallorca nunca ha ganado en Montilivi en Primera División y, en toda su historia, solo ha logrado imponerse allí en dos ocasiones, ambas en Segunda: en 1939, en su primer duelo ante el Girona, y en 2020, en plena pandemia y con un gol de Salva Sevilla.
El Girona-Mallorca se jugará este viernes 1 de mayo, a las 21:00 horas, y podrá verse en M+ LaLiga a través de Movistar Plus+ y Orange TV. También estará disponible en M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar.
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