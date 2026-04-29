La FIFA se vuelca con los canteranos: así sería la norma que obligará al Real Mallorca a usarlos

Con miras a potenciar el fútbol base y los jugadores formados en los clubes, la FIFA inició un proceso de consulta para analizar la implantación de una norma que obligue a todos los clubes a contar en todo momento con al menos un jugador sub-20 o sub-21, formado en su propia cantera, sobre el terreno de juego durante los partidos oficiales.

La iniciativa, aprobada por unanimidad en el último Consejo celebrado en Vancouver, busca reforzar el papel de las academias y fomentar el desarrollo del talento local. La misma se presentará al próximo Consejo que tenga la FIFA el próximo año.

Archivo - Gianni Infantino, presidente de la FIFA / Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

"El Consejo de la FIFA aprobó por unanimidad un proceso de consulta con todas las partes interesadas pertinentes para implementar la obligación reglamentaria de que los clubes de categoría absoluta cuenten al menos con un jugador canterano de la categoría sub-20 o sub-21 en el terreno de juego y presentar la propuesta ante el Consejo de la FIFA el año que viene", puntualiza el comunicado.

Casos similares

Esta norma ya tiene vigencia en algunos países. Por ejemplo, la misma tuvo aplicación en el fútbol colombiano hace unos años. Hacia principios de los 2000 la División Mayor del fútbol cafetero (DIMAYOR) obligó a los equipos a alinear por ley al menos a un futbolista sub-20, lo que dejó datos como el debut de 75 futbolistas en un solo torneo, iniciativa que busca ahora recuperarse a nivel internacional para reforzar las canteras del mundo.

En paralelo a este posible cambio, el organismo también destacó que habrá mayores ganancias de cara al Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México. "Dado el éxito comercial del torneo, el Consejo de la FIFA acordó aumentar los recursos que se distribuirán a las 48 selecciones participantes en un 15%", puntualiza la entidad en un comunicado.

Infantino con el trofeo y el balón del Mundial / FIFA

En el ámbito arbitral, se han confirmado ajustes en la normativa: la llamada 'ley Vinicius' que es una roja directa al futbolista que se dirija a otro tapándose la boca, además de la anulación de tarjetas amarillas en el Mundial una vez se haya pasado la fase de grupos.

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Por su parte, Georgia y Armenia quedaron designadas como nuevas sedes del Mundial Sub-20 a disputarse ne el año 2029, además de Miami como lugar donde se realizará la Copa de Campeones Femenina de 2027. A u vez, el Mundial Sub-17 de Qatar, que se jugará este año, tend´ra lugar de noviembre a diciembre tal como se hizo con el de mayores en 2022.