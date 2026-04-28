El Mallorca, a la deriva lejos de Son Moix

El Real Mallorca se deshace a pedazos lejos de Son Moix. Los bermellones son ya el peor visitante de La Liga tras la victoria del Elche en el Carlos Tartiere (1-2). Tan solo una victoria y seis puntos a domicilio en 16 desplazamientos. Una trayectoria que iguala a la de la campaña 2019/20, cuando con Vicente Moreno en el banquillo, el conjunto balear cosechó las mismas unidades, con un triunfo y tres empates. Lo peor, es que de los cinco partidos que restan de campeonato, tres son fuera de casa (Girona, Getafe y Levante). Los de Martín Demichelis deben mostrar mucho más oficio en lo que queda, porque será difícil que sea suficiente con los duelos en Palma ante Villarreal y Oviedo.

En 2026, el Mallorca ha sumado tan solo una unidad jugando en territorio enemigo. Son números que evidencian que, para los rivales, es un chollo recibir a los de rojo y negro. Además, tan solo ha dejado una portería a cero lejos de casa. Es muy complicado conseguir la permanencia en Primera División con estas estadísticas como visitante. Sin embargo, por el momento, el conjunto mallorquinista se sitúa fuera del descenso. Aunque tampoco cabe duda de que tendrán que mejorar estas cifras si quieren lograr la salvación.

Lo que más urge actualmente es que sea capaz de gestionar las ventajas que consigue. Para tener una perspectiva algo más positiva, lo cierto es que el Mallorca ha conseguido adelantarse en el marcador a domicilio con el argentino (ante Osasuna, Elche y Alavés) el mismo número de veces que con Jagoba Arrasate (Real Madrid, Sevilla y Valencia).

El técnico ha logrado que los suyos salgan de otra manera en los choques lejos de Son Moix, yendo a por los partidos con un planteamiento valiente. Los únicos minutos en lo que esto no ha ocurrido fue el pasado sábado en Mendizorroza, en el segundo tiempo. Los bermellones renunciaron a esa identidad que tanto les había caracterizado desde que el sudamericano está en el banquillo y se echaron atrás ante un Alavés que había sido inferior. Y al igual que sucedió en Pamplona y Elche,volvieron a desperdiciar su ventaja en el marcador.

Otro dato que permite cierto optimismo, pese a los preocupantes números del conjunto balear lejos de casa, es que Girona, Getafe y Levante no se han mostrado especialmente fiables como locales esta temporada. Los catalanes suman seis victorias, cuatro empates y seis derrotas en Montilivi (22 puntos). Los de Bordalás presentan un balance aún más irregular, con un empate menos y una derrota más. Por su parte, los ‘granotas’ registran cinco triunfos, cinco empates y siete derrotas.

Será vital que el Mallorca dé un paso definitivo hacia adelante como visitante. Especialmente, por los equipos a los que debe enfrentar. El Girona, con un punto de los últimos nueve, ha vuelto a meterse en un lío tras el buen inicio que tuvo de segunda vuelta y el encuentro del viernes será una final también para ellos. Si los baleares logran el triunfo, superarán en la tabla a los de Míchel. Y por el otro lado, el Levante está enganchado a la lucha tras haber sumado 15 puntos de los últimos 24. El choque de la jornada 37 en el Ciutat de València puede ser absolutamente dramático.