Opinión | ¡Hagan juego, señores!

La ruleta del descenso está rodando, y ya no hay quien la pare. Solo falta saber en qué tres números se parará para determinar los descensos de esta temporada, y nada parece definitivo a solo cinco jornadas para el final.

El reparto de puntos en la zona baja se ha convertido en un disparate. Este fin de semana más que nunca. Han ganado el Alavés, el Valencia y el Elche; y han perdido el Mallorca, el Oviedo, el Girona y el Sevilla, mientras que el Rayo Vallecano ha empatado. Y por si faltaba algo, hoy se enfrentan el Espanyol y el Levante. Casi nada.

De abajo hacia arriba, el Oviedo se mantiene como colista con 28 puntos y no parece que vaya a tener solución. El Levante está con 32 y juega hoy. Y completaría el descenso el Sevilla, que ayer ganaba en Pamplona a diez minutos del final y acabó perdiendo. A partir de ahí, y a pesar de sus tropelías, el Mallorca está a salvo con un punto más que el Sevilla, a uno del Alavés (qué daño hizo lo del sábado) y a tres del Girona (próximo rival), Espanyol y Elche. Y no se puede descartar a los que tienen 39 como son Valencia y Rayo Vallecano.

Gana quien menos te lo esperas, y pierde el más pintado y los empates hacen la mitad de daño y suman la mitad del éxito. Así está la ruleta del descenso. No se la pierdan. Por cierto, el Mallorca vuelve a jugar fuera de casa, ahí donde empieza ganando para acabar perdiendo. ¿Romperá la racha?