La jornada podría haber sido peor para el Mallorca

A pesar de la desastrosa semana que ha cuajado el Mallorca, con tan solo un punto de seis tras el empate ante el Valencia y la dolorosa derrota contra el Alavés, los bermellones no han caído a la zona de descenso. Todo a falta de que se dispute el Espanyol-Levante de esta noche. Los ‘granotas’ deberían golear por tres o más tantos a los ‘pericos’ para salir de la zona roja.

El Mallorca seguía dependiendo de sí mismo incluso con el hipotético triunfo el Sevilla en El Sadar, ya que si los de Demichelis logran imponerse al Girona en Montilivi este viernes, adelantarán en la clasificación a los catalanes. Aunque también es innegable que muchos mallorquinistas gritaron ayer el gol de Catena en el minuto 99. Un tanto que culminó la remontada de Osasuna ante los hispalenses, que quedan muy tocados tras un resultado muy duro en lo emocional.

No obstante, la alegría y, sobre todo, el alivio que causó en el entorno bermellón el gol del central rojillo no deben tapar la urgencia y la peligrosidad de la situación que vive el conjunto balear. Si el partido ante el Alavés del pasado sábado era ya una final, el duelo ante los de Míchel lo será más todavía. Es obligatorio sumar ante el equipo gironí para no estar otra jornada más pendientes de lo que hacen los rivales directos.

Demichelis viene repitiendo una semana tras otra que lo que quiere es centrarse en su propio equipo. «Me importa mucho el Mallorca y después las matemáticas dirán», afirmó el argentino en la previa del duelo ante los babazorros. Sin embargo, la actuación que cuajaron los suyos en el segundo tiempo en Mendizorroza seguramente provocó que el técnico estuviera muy pendiente de lo que ocurría en El Sadar.

Para poder focalizarse en sí mismos, es fundamental que los futbolistas muestren «los colmillos», tal y como expresó su entrenador tras perder en Vitoria. La permanencia pasa por dar un paso al frente en los partidos fuera de casa. Los baleares son el peor visitante del curso, con tan solo una victoria y seis puntos lejos de Son Moix.

Más preocupante es todavía observar la tendencia de los últimos encuentros. Desde que Demichelis llegó, los bermellones se han adelantado en los tres partidos a domicilio que han disputado, pero tan solo han sido capaces de sacar un punto. En esta tesitura, lo más importante será cerrar el grifo atrás, sobre todo una vez que consiguen adelantarse en el marcador, algo que han conseguido en todos los choques bajo las órdenes del sudamericano.

Se trata de una situación equiparable con la que tuvo que lidiar Javier Aguirre en la campaña 2021/22, salvando las distancias entre el estilo de juego que impuso el mexicano y el que ha implantado ahora el argentino. Entonces, el conjunto mallorquinista tan solo había dejado una portería a cero fuera de casa - al igual que este curso- hasta que llegó al Sánchez Pizjuán, en la jornada 36. En sus dos últimos duelos a domicilio, ante Sevilla (0-0) y Osasuna (0-2), los del ‘Vasco’ lograron lo que no habían hecho en toda la temporada. Esta es, precisamente, la tarea más importante que tiene Demichelis en los partidos que quedan.