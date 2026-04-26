El Mallorca renuncia a su identidad ante el Alavés

Este no es el Mallorca de Martín Demichelis. Los bermellones mostraron ayer en el segundo tiempo una versión que no se había visto hasta ahora con el técnico argentino y que recuerda al equipo sin rumbo que era el conjunto balear antes de la llegada del sudamericano al banquillo.

El propio Demichelis lo reconoció en la rueda de prensa tras el partido, «enfadado» porque perdieron esa identidad que tanto había caracterizado a su Mallorca. Sus futbolistas, sin motivo aparente, se echaron atrás ante un Alavés que se mostró inferior en la primera parte. Dejaron de ser valientes e ir al ataque, a pesar de que el mensaje de su entrenador en el descanso había sido el contrario, según expresó él mismo.

Lo peor, además de la derrota, fue la forma en la que esta se produjo. Si las sensaciones que había dejado el equipo tras el empate ante el Valencia habían sido positivas a pesar de que el punto fue insuficiente, la imagen que dejó la segunda parte contra los babazorros fue para el olvido.

Lo preocupante no fue tan solo la debilidad defensiva que volvió a evidenciar el Mallorca, encajando dos goles con muy poco. Es de manifiesto que los bermellones tienen que ser más pícaros y agresivos en defensa cuando se adelantan en el marcador.

Cuando el Alavés remontó el partido y se puso por delante con el 2-1 de Toni Martínez, todavía restaban más de 20 minutos de encuentro. Sin embargo, la reacción de los de Demichelis fue nula. No hubo ni un atisbo de que pudiesen empatar el choque. Daba la sensación de que no les fuera la vida en ello ni que se estuvieran jugando lo que se estaban jugando. En una situación en la que se suele tirar más de corazón que de cabeza, no hubo ni una cosa ni la otra. Ni siquiera con la entrada de Abdón Prats, formando una doble punta con Muriqi, se trató de mandar balones al área a la desesperada. Los baleares pecaron de inocentes y el Alavés manejó los últimos minutos a la perfección, perdiendo tiempo en cada acción que podían y haciendo que se jugase lo menos posible.

No sufrió en ningún momento el conjunto babazorro tras el 2-1. Enfrente, estuvo un Mallorca que renunció a lo que le había llevado a salir del descenso. Ahora, toca esperar a los resultados de hoy para no caer en la zona roja al fin de la jornada.