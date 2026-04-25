Vitoria: un pasado favorable y un presente exigente para el Mallorca

El Mallorca visita hoy una plaza que no se le da mal históricamente, pero que se le ha atragantado algo más estos últimos años. Los bermellones se han enfrentado al Alavés hasta en 21 ocasiones en Primera División. De las diez en las que se han medido en Vitoria -hoy será la undécima-, el conjunto balear se ha impuesto en cuatro, ha empatado en tres y ha salido derrotado en otras tres. Además, el balance goleador también es favorable al Mallorca, con 15 tantos a favor por 10 del Alavés.

El último triunfo mallorquinista en Mendizorroza fue el 21 de agosto de 2021, en la segunda jornada de Liga. El equipo dirigido por Luis García Plaza en aquel entonces ganó 0-1 con un gol de Fer Niño a un gran pase de Salva Sevilla, que posteriormente dejó el club bermellón en aquella temporada tras su llegada en 2017.

Esa es la única victoria en las últimas cuatro visitas: el resto se reparte entre un empate -previo a la clasificación histórica del equipo de Javier Aguirre a la final de la Copa del Rey en 2024- y dos derrotas -la última se dio la pasada temporada, con un gol solitario de Jon Guridi que le dio los tres puntos a los blanquiazules-.

El resultado más abultado del Mallorca en Mendizorroza en Primera data del 27 de enero de 2002, cuando goleó 0-4 al Alavés con doblete de ‘Chino’ Losada y goles de Albert Luque y Alejandro Campano.

También destaca un 0-3 del 4 de diciembre de 2005, con dos tantos de Víctor Casadesús y otra diana del italiano Mark Iuliano.

La primera victoria mallorquinista en Vitoria en la máxima categoría fue el 10 de junio de 2001, con un 2-4. Miquel Àngel Nadal, Finidi, Biagini y Samuel Etoo anotaron para los baleares aquel día. En aquella campaña, los de Luis Aragonés firmaron la mejor temporada de la historia del club en Primera, finalizando tercero con 71 puntos.

El Alavés, por su parte, protagonizó aquel año una final histórica en la Copa de la UEFA ante el Liverpool, en la que terminó cayendo por 5-4 en la prórroga.

Con estos antecedentes, el Mallorca regresa a Mendizorroza en lo que será un partido vital ante los Quique Sánchez Flores en la lucha por la permanencia.

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