Opinión | El Mallorca se abona al sufrimiento

Hoy, más que analizar el partido de Mendizorroza, toca preguntarse si el Mallorca tiene realmente las habilidades —skills, que dirían los modernos— para salvarse. Porque cuesta imaginar una permanencia cuando un equipo apenas es capaz de generar tres remates en todo un partido. Y no hablamos de tiros entre los tres palos, que fueron solo dos: el del gol y otro que Sivera atrapó sin apuros.

Ante el Alavés, el conjunto de Demichelis ofreció una producción ofensiva impropia de un equipo que se juega la vida. Muy lejos de los 10 remates frente al Valencia, los 17 ante el Rayo Vallecano o incluso los 15 que se atrevió a firmar contra el Real Madrid. Y eso que el técnico argentino aseguró que el equipo salía a ganar. Durante la primera parte parecía cierto: el golazo de Virgili nos deslumbró y alimentó el sueño de dejar la salvación casi encarrilada en Vitoria.

Pero llegó la segunda mitad y volvió a aparecer ese síndrome que atenaza al Mallorca cada vez que se adelanta en el marcador. Pasó en Elche, en otro duelo directo que pudo haber hundido al rival, y pasó ante Osasuna, donde se dilapidó una ventaja de dos goles. El paso por el vestuario se ha convertido en un punto de inflexión negativo: un equipo enchufado en la primera parte y otro, temeroso y replegado, en la segunda. Y cuando se concede toda la iniciativa al contrario, lo normal es que llegue el gol rival, más aún después de ocho córners en contra.

El Mallorca lejos de Son Moix no sabe defender un resultado, y eso es letal con el calendario que queda: tres salidas y solo dos partidos en casa. No hay margen para la fragilidad. Habrá que puntuar sí o sí si no se quiere caer al abismo.

Noticias relacionadas

De momento, nos abonamos al sufrimiento y confiamos en que esta asignatura pendiente no vuelva a suspenderse en Girona.