Futbol | Primera Divisió
Opinió | Al Mallorca li pega un atac de mollor
La jugada iniciada per Pablo Torre amb una passada tensa a Samu Costa i acabada per Jan Virgili, amb un dels millors gols de la temporada, bé val pagar una entrada o estar pendent del televisor. Només arribar a l’illa, la gestió que ha fet Martín Demichelis de les prestacions del jugador català ha estat —i és— perfecta. D’entrada, no va ser titular; després, va ser sancionat amb dos partits, i a continuació, ha començat a marcar gols i a guanyar-se, evidentment, la confiança del tècnic argentí, que li ha donat continuïtat des del primer minut contra l’Alabès.
Casualitat o no, Jan Virgili ja ha marcat dos gols amb el Mallorca i, cada vegada que agafa la pilota, saps que normalment passen coses. Tot el que hem comentat fins ara, però, no serveix de res, perquè el Mallorca ha tornat a dilapidar un avantatge clar: li ha pegat un atac de mollor i ha cedit tres punts clau per evitar el descens.
La victòria de l’Alabès és indiscutible perquè hi ha posat més intensitat, més ganes i, a estones, més futbol que els mallorquinistes, que han tornat a semblar-se a l’equip d’Arrasate. Badades defensives, poca visió i cap amenaça en el segon temps, en què han estat substituïts els homes clau del centre del camp: Pablo Torre i Sergi Darder. Simptomàtic.
Demichelis ha tret tot el que tenia a la banqueta, però no ha servit per res. Muriqi, molt ben marcat, no ha tengut la més mínima opció, i l’ajuda del mallorquí Abdón Prats —l’etern suplent, que no ha tocat cap pilota— tampoc no ha aportat res.
L’Alabès, amb Lucas Boyé lesionat i amb Toni Martínez també tocat, però golejant, ha estat millor que l’erràtic Mallorca, que ha patit molt cada vegada que la pilota s’acostava a l’àrea de Leo Román.
En definitiva, és evident que s’haurà de continuar remant per salvar la categoria, sobretot pensant en el que queda per endavant. Si la visita a Vitòria ja era complicada, la pròxima a Girona ho serà encara més.
