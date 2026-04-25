Fútbol | Primera División
Martin Valjent: "El Alavés ha sido más contundente y eso les ha dado la victoria"
El central del Mallorca analiza la clave de la dura derrota en Mendizorroza después de que los bermellones se hubiesen puesto por delante: "En la primera parte hemos podido controlar el partido a través del balón, en la segunda no lo hemos hecho"
“Adelantarse en un campo tan complicado como este era muy bueno. En la primera parte hemos podido controlar el partido a través del balón, en la segunda no lo hemos hecho y el rival ha aprovechado las dos ocasiones que ha tenido”. Así ha analizado Martin Valjent la derrota del Mallorca en Mendizorroza ante el Alavés (2-1).
Los bermellones han vuelto a desperdiciar otra ventaja -al igual que sucedió en Pamplona y Elche- tras una segunda parte muy pobre, en la que los babazorros le han dado la vuelta al choque con dos goles de Toni Martínez. “Cada balón que queríamos jugar ellos lo recuperaban rápido y han sido más contundentes. Eso les ha dado la victoria”, ha comentado el eslovaco.
El central del Mallorca reconoce que este resultado es un golpe duro, pero es consciente de que no hay tiempo para lamentarse demasiado en este tramo de la temporada: “Esto sigue, estamos jodidos. Van quedando menos partidos y tienen mucha importancia, son vitales. Cabeza arriba y a por el siguiente”.
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