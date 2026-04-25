Martín Demichelis: "Hay que ser más agresivos y malos a la hora de defender”

“Hay que ser más agresivos y malos a la hora de defender”. Este ha sido el duro y contundente mensaje que ha mandado Martín Demichelis tras la derrota ante el Alavés (2-1). El técnico del Mallorca ha comparecido con un rostro muy serio en rueda de prensa, con un ánimo que no se le había visto desde su llegada. Su discurso ha sido muy claro y ha ido completamente dirigido en la misma dirección todo el tiempo.

“La sensación es de bronca porque no fuimos nosotros en el segundo tiempo. Hay que aprender y mostrar los colmillos. Hay que ser agresivos y malos a la hora de defender. Nos falta eso, somos el primer o segundo equipo que más encaja. Portería a cero y desde ahí crecer. Pero no se defiende solo en el último tercio, se defiende en todas las partes del campo”, ha analizado el argentino.

Los bermellones se han adelantado en la primera parte con un gol de Jan Virgili, pero han vuelto a desaprovechar su ventaja, tal y como ocurrió en los dos partidos anteriores lejos de Son Moix -en Pamplona y Elche. “En el segundo tiempo no fuimos lo que queremos ser y lo que veíamos siendo. Fuimos totalmente superados por el rival. Nos falta ser más malos a la hora de defender, sobre todo cuando nos ponemos por delante”, ha comentado el entrenador.

“Estoy enfadado. Repito lo que dije, la rueda de prensa se va a basar en lo mismo: hay que ser malos, agresivos, intensos… Hay que dejar todo porque estamos regalando tiempo y no estamos para regalar absolutamente nada”, ha insistido.

Demichelis ha dejado claro que sus directrices tras el primer tiempo han sido de seguir apretando: “Mis correcciones en el descanso fueron de ir a por más. De ser más agresivos en las presiones, de estar más cerca de los rivales y de ganar duelos. Hay que mirar como el rival nos llevó hacia atrás sin modificar nada”.

“Intentaremos corregir y ser mejores de atrás hacia adelante. Hemos tenido bajas importantes, somos los que somos. Vamos a pelear con armonía, con unión, es el camino. Duele la derrota de hoy, pero hay que crecer en la derrota. Lo que no suma puntos suma experiencia. Hay que sacar la hombría en el mes que queda”, ha agregado.

El técnico tiene claro que la debilidad que ha mostrado su equipo en el segundo tiempo puede arreglarse y deja entrever que va a ser directo a la hora de dirigirse a sus futbolistas tras este resultado: “Lo de hoy es fácil de corregir. Lo voy a hablar de puertas adentro. Es un pecado y una lástima que haya terminado así el partido. Soy frontal y sincero con mis jugadores”.

De esta manera, el Mallorca cierra esta “semana bisagra” de la que hablaba el argentino el lunes con tan solo un punto de seis y con posibilidades de caer de nuevo en el descenso. “Esperaba mucho más que no llevarme nada de aquí”, ha zanjado Demichelis.