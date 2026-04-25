Finalissima para el Mallorca en Mendizorroza

El Real Mallorca está hoy ante su Finalissima de la temporada. Los bermellones visitan al Alavés (14:00 horas/Movistar) en un partido trascendental en la lucha por la permanencia. Se trata de un duelo calcado en contexto al que disputó el cuadro balear hace un mes en el Martínez Valero ante el Elche. Los babazorros, con 33 puntos, marcan la zona de descenso. Los de Demichelis, con 35, podrían dar un gran paso hacia el objetivo de la salvación, pero no definitivo. De lograr el triunfo hoy en Mendizorroza, dejarían al Alavés a cinco y le ganarían el golaveraje; una derrota, en función de los resultados de la jornada, podría dejarles en descenso.

Las sensaciones que transmite el Mallorca son positivas. Desde que el entrenador argentino está en el banquillo, ha tenido opciones claras de ganar los seis encuentros disputados, desplegando además un buen fútbol. Son 11 puntos de 18 posibles. Tan solo Barcelona, Real Madrid y Getafe han sumado más en este tramo. Pero los rivales directos siguen acechando y en el fútbol se vive del presente, por lo que perder hoy volvería a encender todas las alarmas.

Los bermellones no podrán contar con Luvumbo para la causa. El angoleño no ha podido recuperarse a tiempo de la lesión que sufrió ante el Rayo Vallecano y no ha entrado en la convocatoria. Desde el club han preferido no tomar riesgos. El que tampoco estará -además de Raíllo, Mateo Joseph y Bergström- es Kumbulla. El albanés sintió de nuevo molestias durante la semana y tan solo se entrenó ayer, por lo que Demichelis ha decidido dejarle fuera.

No obstante, el técnico aseguró que todos los jugadores que jugaron ante el Valencia se han recuperado bien. Por lo tanto, es probable que no haya cambios respecto al once que se alineó ante el conjunto che.

El Alavés, por su parte, ha sumado 6 de 18 desde la llegada de Quique Sánchez Flores. En los primeros encuentros bajo los mandos del preparador madrileño, los babazorros perdieron puntos clave en los instantes finales. Su única victoria en este tramo fue algo inesperada, ya que remontaron un choque en el que iban 3-0 perdiendo ante el Celta, en lo que fue una remontada histórica. Es su único triunfo desde el 30 de enero. Además, no dejan la portería a cero en Liga desde el 6 de diciembre.

Sánchez Flores ha tratado de que los de Vitoria sean un equipo más sólido atrás, jugando con un bloque medio/bajo en defensa en un 5-3-2, y apoyándose mucho en Lucas Boyé y Toni Martínez -que ha marcado cuatro goles en los últimos cuatro partidos- para llevar a cabo un juego más directo en ataque.

Como señaló ayer Demichelis, toca «ir a ganar». Especialmente lejos de Son Moix, donde el Mallorca solo ha sumado una victoria y seis puntos en toda la temporada. Es el momento de cambiar la dinámica fuera de casa.