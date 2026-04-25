El Mallorca se pone a temblar

Esto es para ponerse a temblar. Quizá no mereció ganar, pero lo que es seguro es que el Mallorca sufrió un gran castigo ante el Alavés, que con dos goles de Toni Martínez en la segunda parte arruinó a los bermellones, que se habían adelantado en la primera con un golazo de Virgili (2-1).

Esta derrota es de las que hace daño de verdad, ya no solo porque llegó frente a un rival directo, sino por las formas. No fue inferior a los vitorianos, como tampoco sucedió ante el Valencia, pero ahora no es el momento de buscar consuelos que no llevan a ningún sitio, más que a una autocomplacencia vacía. La realidad es que fueron los locales, que no son mejor equipo que los baleares, los que creyeron más en el triunfo —el golaveraje entre ambos queda empatado—.

La segunda parte de los baleares fue decepcionante, como si no les fuera la vida en ello. Casi no chutaron a puerta, no mostraron los colmillos, y eso es ponérselo demasiado fácil a un adversario hambriendo. No es que los de Demichelis lo tuvieran sencillo antes de este duelo, pero es evidente que este tropiezo les complica todavía más la vida en sus esperanzas de salvación.

Será clave la capacidad de recuperación del equipo tras este palo, que invita a no mirar demasiado la clasificación para no tener más pesadillas de lo normal a estas alturas de curso. Es cuestión de sumar puntos porque los 35 actuales no bastan para nada, una triste condena, además, para los doscientos mallorquinistas que estuvieron en las gradas de Mendizorroza.

A los dos minutos el plan de partido ya varió un poco con la lesión de Lucas Boyé, que fue sustituido por Diabate, que pasó por la cantera de Son Bibiloni. David López había sido titular, entre otras cosas, precisamente para tapar la gran capacidad rematadora del ariete argentino, pero ahora el peligro lo llevaba la velocidad del marfileño.

Los visitantes empezaron algo espesos con el balón, mucho más temerosos de lo que le gusta a Demichelis. Hasta que Jan Virgili se sacó de la chistera una sensacional jugada personal, de esas que maravilla a Son Moix, pero en este caso con final feliz. Porque el catalán lanzó un fabuloso derechazo imposible para Sivera que enmudeció el estadio. Era el minuto 17 y el extremo ya había conseguido lo que tanto se le negó el martes ante el Valencia. Incluso dispuso de otra oportunidad tras una falta en la que recibió en el corazón del área, pero su centro no encontró rematador.

El Alavés llegaba a base de fogonazos y en uno de ellos estuvo a punto de empatar. Leo Román realizó una espectacular parada llena de reflejos porque Tenaglia remató de chilena muy cerca en la ocasión más clara de los locales. Los vitorianos lo volvieron a intentar a través de Rebbach, el más activo de los suyos, pero el meta ibicenco estuvo en su sitio otra vez. El Mallorca no estaba incómodo, y demostraba cierta fluidez con el balón ante un adversario plano en la creación. Por eso Otto, por ejemplo, probó fortuna desde 30 metros demasiado alto. Omar Mascarell, sensacional, era el mejor ayudante posible para un David López muy entonado y Valjent. Y antes del descanso podría haber dado la estocada, pero en la gran contra de Virgili, el pase que se dirigía a un Muriqi absolutamente solo fue cortado por la zaga.

La segunda parte empezó con un Alavés más agresivo. Rebbach ya protagonizó una buena llegada, pero su chut se marchó algo desviado. Y en un saque de esquina que se podría haber evitado, los vascos sacaron provecho de una de las cosas que mejor saben hacer. Toni Martínez cabeceó a placer para batir a Leo Román y despertar a Mendizorroza, que empezó a creerse que la remontada era posible. De hecho, Ibáñez, en otro córner, volvió a rematar a placer, aunque la pelota se fue fuera.

Tocaba apretar los dientes y no bajar los brazos para no repetir los errores de Elche, por ejemplo. Darder lo intentó con una volea que blocó Sivera, pero había que hacer más. Y lo cierto es que el Mallorca recuperó la posesión de la pelota, pero de forma infructuosa, casi para desesperarse. Ángel Pérez ya avisó tras una buena internada que Denis Suárez desaprovechó, pero el Alavés no perdonó en la siguiente a través de Toni Martínez, que puso el desolador 2-1 en el electrónico con un remate que rebotó en David López.

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Otra vez, como en el Martínez Valero, un rival directo remontaba el marcador. Demichelis reaccionó de inmediato y apostó por Morlanes en lugar de Pablo Torre. Era el minuto 70, por lo que había tiempo suficiente para evitar, al menos, la derrota. Morlanes no estuvo fino en una buena llegada, pero había que insistir, no le quedaba otra. Abdón sustituyó a Darder buscando más remate. Virgili estuvo cerca del gol con un lanzamiento de falta que se marchó desviado por poco. Demichelis cambió los dos laterales, con Mateu Jaume y Lato en el campo, pero no sirvió para nada. Con más corazón que cabeza, se pegó un tiro en el pie.