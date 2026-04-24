Fútbol | Primera División
Pendientes de Luvumbo en el Mallorca para visitar Mendizorroza
El angoleño, que se lesionó hace dos semanas en el partido ante el Rayo, ha acortado plazos y su presencia para el duelo ante el Alavés no se resolverá hasta el momento de la convocatoria
Martín Demichelis dejó bien claro que quiere contar con Zito Luvumbo para el partido ante el Alavés. «Va evolucionando muy bien, ojalá lo podamos tener para el sábado. Si no, me tendré que pelear con el doctor», bromeó el argentino en la previa del duelo ante el Valencia.
Sin embargo, tras el empate ante el equipo che, seguramente ese deseo haya cogido mucha más fuerza. El angoleño había sido de lo mejor del Mallorca justo antes de lesionarse ante el Rayo. Estaba complementándose muy bien con Muriqi, y dando un rendimiento que, probablemente, nadie esperaba cuando llegó.
El equipo ya notó su ausencia ante el Valencia y Demichelis quiere tenerlo para el duelo ante los babazorros. El pronóstico era de que estuviera tres semanas fuera tras una rotura fibrilar en los isquiotibiales de la pierna izquierda, pero ha podido acortar plazos y la duda de su presencia no se resolverá hasta el último momento.
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