Fútbol | Primera División
Martín Demichelis es el mejor entrenador del mes de abril en LaLiga
Con dos victorias y un empate, el técnico argentino se hace con el premio por delante de Flick o Almada
EFE
Martín Demichelis ha sido premiado como mejor entrenador del mes de abril de LaLiga EA Sports después de conseguir dos victorias y un empate en los tres partidos disputados.
El Mallorca ha conseguido imponerse al Real Madrid (2-1), al Rayo Vallecano (3-0) y empatar contra el Valencia (1-1) en los tres partidos disputados en el Estadi Mallorca Son Moix, y confirma la dinámica ascendente desde su llegada al banquillo.
El entrenador argentino se ha alzado con el galardón tras superar en la votación final a Guillermo Almada y Hansi Flick, técnicos de Oviedo y Barcelona, respectivamente.
Demichelis llegó a la isla con el principal objetivo de salvar la categoría, dado que el conjunto bermellón se encontraba en posiciones de descenso con 24 puntos, y desde entonces ha sumado 11 de 18 puntos para colocar al equipo actualmente con 35 puntos, fuera del descenso.
- Autoclick: una estafa internacional de 20 millones de euros cometida desde Mallorca
- Una serpiente sorprende a un grupo de excursionistas en Kayak en Mallorca
- Unas 200 familias se reúnen con la dirección del CEIP Son Pisà tras faltar 4 de cada 10 alumnos por la reincorporación de Miquel Roldán
- Invasión de pavos reales en un centro educativo de Palma: 'Nadie lo soluciona y hay excrementos en las zonas de uso de Infantil
- Iberia nos ha dejado tirados', denuncia el grupo del Imserso de 49 leoneses que ha sufrido una demora de ocho horas en el aeropuerto de Palma y tardará 16 en volver a casa
- El profesor detenido por tocamientos a una alumna en Artà: 'La abracé para tranquilizarla, sin ninguna intención sexual
- El Opus Dei pugna en la Audiencia de Palma por una herencia por la que dos hermanas están acusadas de estafa
- El modelo pedagógico de los profesionales que detectan dificultades en el desarrollo de 0 a 3 años, en jaque ante la nueva normativa horaria de Educación