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Fútbol | Primera División

Martín Demichelis es el mejor entrenador del mes de abril en LaLiga

Con dos victorias y un empate, el técnico argentino se hace con el premio por delante de Flick o Almada

Demichelis, durante el partido ante el Real Madrid.

Demichelis, durante el partido ante el Real Madrid. / RCDM

EFE

Martín Demichelis ha sido premiado como mejor entrenador del mes de abril de LaLiga EA Sports después de conseguir dos victorias y un empate en los tres partidos disputados.

El Mallorca ha conseguido imponerse al Real Madrid (2-1), al Rayo Vallecano (3-0) y empatar contra el Valencia (1-1) en los tres partidos disputados en el Estadi Mallorca Son Moix, y confirma la dinámica ascendente desde su llegada al banquillo.

El entrenador argentino se ha alzado con el galardón tras superar en la votación final a Guillermo Almada y Hansi Flick, técnicos de Oviedo y Barcelona, respectivamente.

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Demichelis llegó a la isla con el principal objetivo de salvar la categoría, dado que el conjunto bermellón se encontraba en posiciones de descenso con 24 puntos, y desde entonces ha sumado 11 de 18 puntos para colocar al equipo actualmente con 35 puntos, fuera del descenso.

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