Martín Demichelis es el mejor entrenador del mes de abril en LaLiga

Martín Demichelis ha sido premiado como mejor entrenador del mes de abril de LaLiga EA Sports después de conseguir dos victorias y un empate en los tres partidos disputados.

El Mallorca ha conseguido imponerse al Real Madrid (2-1), al Rayo Vallecano (3-0) y empatar contra el Valencia (1-1) en los tres partidos disputados en el Estadi Mallorca Son Moix, y confirma la dinámica ascendente desde su llegada al banquillo.

El entrenador argentino se ha alzado con el galardón tras superar en la votación final a Guillermo Almada y Hansi Flick, técnicos de Oviedo y Barcelona, respectivamente.

Demichelis llegó a la isla con el principal objetivo de salvar la categoría, dado que el conjunto bermellón se encontraba en posiciones de descenso con 24 puntos, y desde entonces ha sumado 11 de 18 puntos para colocar al equipo actualmente con 35 puntos, fuera del descenso.