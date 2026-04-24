Martín Demichelis: "Hay que salir a ganar al Alavés"

Martín Demichelis lo tiene muy claro: “Hay que salir a ganar al Alavés”. El técnico argentino ha comparecido esta mañana en la rueda de prensa previa al duelo ante los babazorros para mandar un mensaje contundente: “No nos quedaremos esperando atrás a que el tiempo pase. Vamos a salir a atacar al rival”.

El partido ante los Quique Sánchez Flores es trascendental y llega tras una jornada en la que la lucha por la permanencia se ha apretado todavía más con los resultados de los rivales directos, pero el técnico vuelve a insistir en centrarse en sí mismos: ”Me importa mucho el Mallorca y después las matemáticas dirán. Mi labor es que el equipo se siga sosteniendo en los niveles de exigencia y rendimiento”.

“Hay cosas que no las podemos manejar, hay que ocuparse solo de lo que nos compete. Ayer a muchos les preocupó que ganase el Levante y prefiero que ganen los equipos que vamos a enfrentar. Cuando llegue el momento me ocuparé del Levante. Pero hay demasiadas cosas en la vida como para sufrir”, ha añadido.

Para vencer en Mendizorroza, lo que sería un puñetazo sobre la mesa, los bermellones necesitan dar un paso adelante a domicilio, donde solo suman seis puntos: “Es una tarea pendiente en lo personal porque solo llevo dos partidos fuera de casa. Lo vamos a ir a buscar, nos pusimos por delante en los dos. No es una tendencia, es una realidad de lo que queremos ser”.

“Vamos con la experiencia de que se nos escaparon puntos en las dos salidas anteriores. Ellos no paran de correr y nosotros no podemos ser menos. Han cambiado el sistema con Quique y han demostrado que en los últimos 20 minutos aprietan. Va a ser un partido igualado, una linda batalla”, ha analizado el entrenador.

Acerca del entrenador madrileño, ha manifestado: “Es un gran entrenador. Arma equipos muy ordenados que salen rápido hacia adelante y con fútbol directo. Trabajan muy bien la pelota parada”

Demichelis sigue sin contar con Luvumbo para visitar Vitoria. El angoleño finalmente no ha podido entrar en la convocatoria, al igual que Kumbulla, que vuelve a tener molestias. “Preferimos no arriesgar. Está cerca pero era tomar demasiado riesgo por la lesión que sufrió y por su explosividad. Sin prisa pero sin pausa”, ha comentado sobre el delantero cedido por el Cagliari.

Sobre el albanés, el argentino sostiene que “no hay nada más frustrante que estar lesionado”, pero ha revelado que el jugador “va a viajar con el equipo” y que eso demuestra “el compromiso de todos los chicos”.

Respecto al estado físico de los que jugaron ante el Valencia, el de Justiniano Posse ha asegurado “ todos se recuperaron muy bien y están al cien por cien”.